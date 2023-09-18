بتوجيه من بوتين.. مدفيديف يتفقد الخطوط الأمامية لجبهة دونيتسك

تفقد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، ميدان تدريب الجنود المتعاقدين في جمهورية دونيتسك على خط متقدم في الجبهة، وذلك بتكليف من الرئيس فلاديمير بوتين.

وحسب “روسيا اليوم”، قال مساعد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي أوليج أوسيبوف إن "مدفيديف بتكليف من القائد الأعلى للجيش الروسي فلاديمير بوتين تفقد ميدان تدريب للجنود المتعاقدين الواقع في جمهورية دونيتسك على مقربة من الخط الأمامي للجبهة، وتعرف على سير التدريبات وظروف الخدمة".

وسبق أن زار مدفيديف المناطق الجديدة التي انضمت إلى روسيا، حيث التقى برئيسي جمهوريتي لوجانسك ليونيد باسيشنيك، ودونيتسك دينيس بوشيلين، وبحث معهما إجراءات ضمان أمن الجمهوريتين.

وقام مدفيديف بعدة زيارات تفقدية لمراكز تدريب المقاتلين المشاركين بالعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.