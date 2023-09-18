تحذير خطير .. فرنسا : التضامن الأوروبي على المحك

حذرت فرنسا، اليوم الاثنين، من أن التضامن الأوروبي على المحك، ردا على اعلان بولندا وسلوفاكيا والمجر عن قيودها الخاصة على واردات الحبوب الأوكرانية يوم الجمعة.



وجاء ذلك في حديث وزير الزراعة الفرنسي، مارك فيسنو ، قبل الاجتماع المخطط لوزراء الزراعة في الاتحاد الأوروبي.



وانتقد فيسنو، هذه التحركات، قائلا إنها شككت في التضامن الأوروبي؛ ومؤكدا أنه "من أجل التضامن، يجب أن تكون هناك وحدة... يجب أن نتمسك بالعنصرين، وإلا فإن المشروع الأوروبي في خطر".



وأضاف أن "السوق الموحدة عنصر أساسي".



وأشار الوزير الفرنسي إلى أن "وزراء الاتحاد الأوروبي يعملون على اقتراح لإعفاء دقيق من قواعد الأراضي البور - بدلا من التعليق الصريح - يمكن أن يساعد في تخفيف الضغط على المزارعين".



وأوضح فيسنو: "لا يمكننا أن نقول في نفس الوقت إننا بحاجة إلى مناطق لإنتاج الكتلة الحيوية، وإنتاج الطاقة، وإنتاج المواد الحيوية، وتأمين إمداداتنا الغذائية والبقاء في الوضع الراهن من السياسة الزراعية المشتركة (CAP) التي تقررت قبل الحرب في أوكرانيا، حتى قبل كوفيد-١٩ جزئيا".



واعتمد المزارعون الأوكرانيون على صادرات الحبوب عبر البلدان المجاورة عبر ما يسمى ممرات التضامن منذ بدء الحرب الروسية حيث لم يتمكنوا من استخدام الطرق المفضلة عبر موانئ البحر الأسود.



وكان حوالي 60٪ من الحبوب الأوكرانية تمر عبر الطرق البديلة للاتحاد الأوروبي بينما كان 40٪ لا يزالون يتحركون عبر البحر الأسود حتى انسحبت موسكو من صفقة الحبوب المدعومة من الأمم المتحدة في البحر الأسود في يوليو.



وأصبحت رومانيا قناة لأكثر من 60٪ من الحبوب الأوكرانية المنقولة عن طريق البر وقال رئيس وزرائها يوم الاثنين إنها قد تمدد الحظر أيضا إذا ارتفعت طلبات الاستيراد.



وقبل قليل، علق وزير الزراعة الاسباني، لويس بوشيدز، على قرار برلندا وسلوفاكيا والمجر ووصفه بأنه "غير قانوني".



وشدد على أن "الأمر متروك للمفوضية الأوروبية للحكم على ما إذا كانت أي دولة من دول الاتحاد الأوروبي قد انتهكت أي قوانين".