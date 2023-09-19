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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

بالقبلات والأحضان.. انتهاء الخلاف بين محمد رمضان ونوال الزغبي

محمد رمضان ونوال
محمد رمضان ونوال الزغبي

تصدر مقطع فيديو محركات البحث جوجل وفيسبوك والذي وثق لحظة الصلح بين المطربة اللبنانية نوال الزغبي والفنان محمد رمضان لينهي الخلاف الذي استمر لقرابة عام بينهما

انتهاء الخلاف بين محمد رمضان ونوال الزغبي

دعا جمال فياض، أحد أعضاء لجنة تحكيم الموريكس دور، كلًا من الفنان محمد رمضان والفنانة نوال الزغبي، علي خشبة المسرح، ليكشفا عن سبب الخلاف بينهما، وهو بسبب تصريح من محمد رمضان وردت عليه نوال الزغبي في وقت لاحق، مما تسبب في الأزمة.

 

وكانت بدأت أزمة نوال الزغبي مع محمد رمضان، عقب صدور تصريحات منها في برنامج "حبر سري"، المذاع عبر شاشة القاهرة والناس، عن رأيها في أغاني الفنان محمد رمضان ومدى إمكانية تقديم عمل يجعهما سويًا.

 

وردت نوال الزغبي قائلة: "أنا لما أعمل دويتو إما بعمله مع وائل كفوري أو عمرو دياب، الناس الكبار أو معملش، ولو عايزة أمثل إما بمثل مع ناس كبار أو مش همثل".

 

وعند رد مقدمة البرنامج بمدي شهرة محمد رمضان، جاوبت نوال الزغبي ساخرة: "فين.. في الصين؟ بس أنا معرفوش أبدا ولا أعرف إذا كان بيغني من الأساس".

 

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.

محمد رمضان صلح محمد رمضان ونوال الزغبي نوال الزغبي

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