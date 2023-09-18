نادي بيرسيبوليس الإيراني يهدى كريستيانو رونالدو "سجادة"

شارك الإعلامي أحمد شوبير صورة إهداء نادي بيرسيبوليس الإيراني كريستيانو رونالدو "سجادة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب أحمد شوبير :"نادي بيرسيبوليس الايراني يهدى كريستيانو رونالدو "سجادة"".

عرضت فضائية العربية، تقريرا عن اللاعب كريستيانو رونالدو، حيث قال إنه فخور بكونه رائد التغيير في صفقات كرة القدم السعودية.

وأكد كريستيانو رونالدو أن الدوري السعودي أصبح أقوى من البرتغالي، متابعا: الجميع اعتقد أني أصبحت مجنونا بذهابي إلى الدوري السعودي.

واسترسل كريستيانو رونالدو: كرة القدم السعودية تراهن دائما على اللاعبين المتميزين، والدوري السعودي أصبح أكثر الدوريات تنافسيا في العالم.