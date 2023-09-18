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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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اشتر احتياجاتك| البيض بـ 126 والدواجن 66.. والذهب يسجل 1.864 جنيها للجرام

صدى البلد

البصل يسجل 19 جنيها في سوق العبور

 

الدواجن البيضاء تصل إلى 66 جنيها للكيلو

 

كرتونة البيض الأبيض بـ 126 جنيها

 

جرام الذهب عيار 18 يسجل 1,864 جنيها للشراء

 

يستعرض موقع "صدى البلد"، أسعار الخضراوات والفاكهة بسوق العبور، بجانب أسعار الدواجن و البيض والذهب، خلال تعاملات اليوم الاثنين 18-9-2023، وفقا لما أعلنته بعض المواقع المتخصصة في آخر تحديث لها.

أسعار الخضراوات اليوم

وصل سعر الطماطم إلى 14 جنيها للكيلو، والبطاطس إلى 12.5 جنيها للكيلو، والبصل إلى 19 جنيها، وبلغ سعر الكوسة 12 جنيها للكيلو، والجزر بدون عروش 17 جنيها للكيلو، أما الفاصوليا فسجّلت 34 جنيها للكيلو كأعلى سعر.


أسعار الخضراوات والفاكهة

ووصل سعر  الباذنجان البلدي إلى 3.5 جنيه للكيلو، والرومي بـ 3 جنيه للكيلو، والأبيض بـ 3.5 جنيه، أما الفلفل الرومي البلدي فبلغ سعره 12 جنيهات، ووصل سعر الفلفل الحامي البلدي إلى 12 جنيها، والألوان 34 جنيها للكيلو، والملوخية بـ 4.5 جنيهات.

 

أسعار الخضراوات والفاكهة في سوق العبور

وسجّل سعر الكيلو  الخيار الصوب 12 جنيها، و البامية 35 جنيهًا، والثوم 30 جنيها، واللفت 2.5 جنيه، والبنجر 5 جنيهات، والبطاطا 6 جنيهات.

أسعار الفاكهة اليوم الاثنين

ووصل سعر البرتقال البلدي إلى 10 جنيها، و الجريب فروت 6 جنيهات والليمون البلدي 8 جنيهات، والتفاح الإيطالي 35 جنيهًا، والتفاح المصري 26 جنيها، والبلح السيوي 40 جنيها.

سعر الفاكهة اليوم

ووصل سعر كيلو الكمثرى الخشابي إلى 22 جنيها، والأفوكاتو 90 جنيها، والكانتلوب 15 جنيها.

وسجل البطيخ (8:10 كيلو) 60 جنيهًا، والعنب بناتي الأصفر 24 جنيها للكيلو، والعنب البناتي الاحمر 24 جنيها، و الخوخ  المستورد 40 جنيهًا، والأناناس 50 جنيهًا.

وسجّل الكيوي 26 جنيهًا، والمانجو البلدي 15 جنيها، و المانجو الزبدية 28 جنيها، و المانجو الفونس 34 جنيها.  


أسعار  الدواجن  والبيض

أسعار  الدواجن  والبيض اليوم، الاثنين، على النحو التالي:

أسعار الدواجن اليوم

سجل سعر كيلو الدواجن البيضاء 66 جنيهًا للكيلو، والدواجن البلدي 112 جنيها للكيلو، وسعر أمهات الدواجن البيضاء  65 جنيهًا للكيلو، والدواجن الساسو ما بين 92 و 93 جنيهات للكيلو.

أسعار البيض اليوم

سجّل سعر البيض الأبيض ما بين 121 و 126 جنيها للكرتونة، والبيض الأحمر ما بين 123 و 128 جنيها للكرتونة، والبلدي ما بين 128 و 131 جنيها للكرتونة.

أسعار الكتاكيت

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض ما بين 22.5 و 26.5 جنيها، والكتكوت “ساسو” بين 14.5 و 15.5 جنيه، والكتكوت البلدي الحر بين 9.5 و 10.25 جنيه.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سجل سعر الذهب عيار 21 الأوسع انتشارًا حوالي 2,165 جنيها للبيع و 2,175 جنيها للشراء.

وبلغ سعر الذهب عيار 24 الأعلى فئة حوالي 2,474 جنيها للبيع و 2,486 جنيها للشراء.

 

سعر الذهب اليوم

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية إلى حوالي 1,856 جنيها للبيع و 1,864 جنيها للشراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 الأقل فئة حوالي  1,443 جنيها للبيع و 1,450 جنيها للشراء.


سعر الذهب اليوم في مصر

وصل سعر الجنيه الذهب لحوالي 17,320 جنيها للبيع و 17,400 جنيها للشراء.

وبلغ سعر الأونصة الذهب حوالي 76,950 جنيها للبيع، و 77,306 جنيها للشراء.

وكيلو الذهب حوالي 2,474,286 جنيها للبيع، و 2,485,714 جنيها للشراء.

سعر مصنعية الذهب والدمغة

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

أسعار الذهب اليوم فى مصر

وتعد أسعار الذهب اليوم فى مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح  الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.

أسعار الخضراوات اليوم أسعار الخضراوات والفاكهة أسعار الخضراوات والفاكهة بسوق العبور أسعار الدواجن و البيض اسعار الدواجن

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