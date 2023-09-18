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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية : زيادة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية

مصطفى أبوزيد
مصطفى أبوزيد

قال الدكتور مصطفى أبوزيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، إن المواطن المصري دوما في قلب وعقل الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف الدكتور مصطفى أبوزيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن دليل علي ذلك ما تحقق بعد برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم تنفيذه في نوفمبر 2016، موضحا أن الدولة بعد البرنامج بدأت تهتم فعليًا بزيادة المخصصات الموجهة نحو برامج الحماية الاجتماعية.

وتابع الدكتور مصطفى أبوزيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، أن الدولة المصرية تضع نصب أعينها الاهتمام بالمواطن المصري وكيفية إتاحة الفرص الملائمة للعيش بحياة كريمة.

الدكتور مصطفي أبوزيد المواطن المصري الرئيس عبدالفتاح السيسي الإصلاح الاقتصادى الحماية الاجتماعية

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