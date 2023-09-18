تجارية الإسماعيلية: نسعى لتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة

صرح علي العدوي عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسماعيلية، بأن مجلس الإدارة برئاسة أكرم الشافعي وأمين صندوق مساعد إتحاد الغرف التجارية، حريص على تنفيذ توجيهات الدولة نحو تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة سواء في النشاط الصناعي أو الزراعي في ظل الأزمة الإقتصادية التي يواجهها دول العالم، وارتفاع سعر الدولار.

أشار العدوي، إلى أنه وفقا لتوجيهات القيادة السياسية وعلي رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، تتجه الدولة المصرية إلي توفير منتج محلي الصنع بديل للمنتج المستورد، بالإضافة إلي الاستفادة من ثروات مصر من المواد الخام و المنتجات الزراعية بتحويلها إلى منتجات صناعية وإضافة قيمة مضافة للمنتج بدل من تصديره في صورته الأولية.

كما أشار عضو مجلس الإدارة إلى الاهتمام بالزراعة وتوفير سعر عادل يلبي احتياجات المزارع و يحقق له أرباح عادلة، لافتا إلى أن الزراعة أقوى الأدوات لمحاربة الفقر وبناء دولة قوية مكتفية ذاتيا.

واختتم علي العدوي، مؤكدا على السعي لتوسيع مساحة الرقعة الزراعية حسب متطلبات الدولة من المحاصيل لتقليل كمية المستورد و تحقيق ثبات نسبي في الأسعار.