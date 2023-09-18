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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

التنسيقية تشارك في المؤتمر العالمي التاسع للبرلمانيين الشباب بفيتنام

صدى البلد

شارك النائب أحمد فتحي وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ضمن وفد مجلس النواب في زيارته الرسمية إلى دولة فيتنام لحضور فعاليات المؤتمر العالمي التاسع للبرلمانيين الشباب التابع للاتحاد البرلماني الدولي، والذي ينعقد تحت عنوان "دور الشباب في تسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال التحول الرقمي والابتكار".


شارك في المؤتمر، فونج دينه هيو، رئيس الجمعية الوطنية لفيتنام، ودوارتي باتشيكو، رئيس الاتحاد البرلماني الدولي، وشباب البرلمانيين من عشرات الدول حول العالم.

وشهدت الجلسات نقاشات حول دور البرلمانيين الشباب في تعزيز الابتكار والمشاريع الناشئة كقوة دافعة للشمول والتنمية المستدامة.

وفي سياق متصل، عقد الوفد البرلماني المصري لقاء مع نائب وزير التعليم والتدريب الفيتنامي لتبادل الخبرات بين البلدين، حيث تشير التقارير الدولية إلى أن التعليم في فيتنام شهد طفرة كبيرة في مجال العلوم والتكنولوجيا.

كما عقد الوفد لقاء آخر في وزارة الاستثمار لمناقشة السياسات المختلفة لجذب المستثمر الأجنبي وعرض فرص الاستثمار بمصر.
ضم الوفد البرلماني المصري النائب أحمد فتحي وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، النائبة سحر البزار، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، النائبة ايلاريا سمير، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب.

أحمد فتحي وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب أهداف التنمية المستدامة احمد فتحي تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين

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