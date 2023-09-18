الهلال الأحمر الإماراتي يوسع نطاق عمليات الإتقاذ في ليبيا

قامت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، اليوم الإثنين، بتوسيع نطاق عملياتها الإغاثية وبرامجها الإنسانية لمتضرري الإعصار والسيول والفيضانات في ليبيا.

وقدمت الهيئة المساعدات التي تضمنت المواد الغذائية والإيوائية والطرود الصحية ومستلزمات الإسعافات الأولية وغيرها من الاحتياجات الضرورية، لآلاف الناجين والنازحين في عدد من المناطق شرق ليبيا، حسبما قلت وكالة الانباء الإماراتية.

وتواصل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، تسيير شحنات الإغاثة من أبوظبي إلى ليبيا، وذلك عبر جسر جوي إماراتي، وتشهد مستودعات الهيئة في أبوظبي ودبي حركة لتجميع وتجهيز الطرود الغذائية والصحية لإرسالها إلى الأشقاء في ليبيا.

وأكدت الهيئة، أن عملياتها الإغاثية وبرامجها الإنسانية ستتواصل إلى أن تنجلي محنة الإعصار، ولن تدخر وسعا في سبيل ذلك انطلاقا من مسؤوليتها تجاه المتأثرين، والتزاما بمبادئها الإنسانية العالمية.