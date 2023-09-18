الهيئة الوطنية : دورة لتدريب ذوي الإعاقة على الإدلاء بأصواتهم بانتخابات الرئاسة

عقد اليوم المستشار احمد بنداري المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، اجتماع مع المستشار وائل الشيمي عضو الجهاز مع الدكتورة ايمان كريم المشرف العام علي المجلس القومي للاشخاص ذوي الاعاقة.

جاء الاجتماع لبحث سبل الاجراءات اللازمة لتيسير مشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة في الانتخابات الرئاسية القادمة ، ووضع برامج التوعية والتثقيف للتوعية باهمية دورهم في المجتمع من خلال مشاركتهم في الانتخابات.

وقد جري الاتفاق علي عقد دورة تدريبية بمقر الهيئة لاعداد المدربين لذوي الاعاقة للتعريف باجراءات التصويت في الانتخابات وضرورة المشاركة فيها باعتبارها حق وواجب .