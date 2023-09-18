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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مطاردة بين طائرة روسية ومقاتلة أمريكية فوق بحر "بارنتس"

ميج 31
ميج 31

كشفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين 18 سبتمبر 2023، عن مطاردة بين مقاتلة روسية من طراز ميج 31 من خلف طائرة تابعة للبحرية الأمريكية من طراز بوسيدون فوق بحر بارنتس.

وقالت الدفاع الروسية أن ميج 31 أقلعت خلف طائرة بوسيدون الأمريكية فوق بحر بارنتس، الواقع في الشمال الشرقي من النرويج والجزء الأوروبي من روسيا، بحسب ما أورده موقع "روسيا اليوم".

وأوضح بيان وزارة الدفاع الروسية أنه لم يكن هناك أي انتهاك للحدود، وتم تنفيذ رحلة MiG-31 وفقًا للقواعد الدولية، ولم يُسمح بأي اقتراب خطير من الطائرة الأمريكية.

وفي نهاية أغسطس، أقلعت مقاتلة روسية لمرافقة طائرة دورية نرويجية من طراز P-8A Poseidon فوق بحر بارنتس.

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