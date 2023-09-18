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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بقيمة 1.8 مليون جنيه.. استلام 20 جهاز خاص ببنوك الدم بالدقهلية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة  الصحة بالدقهلية عن استلام مديرية الصحة نحو 20 من الاجهزه الخاصه ببنوك الدم بقيمة إجمالية تبلغ نحو مليوناً و800ألف جنيه .

تضمنت قائمة الأجهزة التى تم توريدها لصحة الدقهلية  عدد 7  أجهزة  ميزان هزاز لقرب الدم شامله بطارية لكل جهاز و 9 أجهزة سنتر فيوج  إلى جانب جهاز تدفئة الدم 

واضافت الدكتورة فاتن السقعان مدير إدارة بنوك الدم أن الأجهزة تم توزيعا على بنوك الدم بـ ميت غمر /  شربين/ المنزله علاوة على دكرنس  /دماص   /السنبلاوين / طلخا /  نبروه / بلقاس  و اجا

وأعرب وكيل الوزراة عن عمق شكره وتقديره للإدارة العامة لبنوك الدم لدعمهم المستمر لصحة الدقهلية .
 

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وكيل وزارة الصحة بالدقهلية وكيل وزارة الصحة ميت غمر مديرية الصحة صحة الدقهلية الصحة بالدقهلية الدقهلية

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