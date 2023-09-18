رونالدو يثير أزمة | اقتحام الجماهير الإيرانية مقر بعثة النصر السعودي

وصلت بعثة فريق النصر السعودي منذ قليل إلى إيران بقيادة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو استعدادا لمواجهة برسيبوليس الإيراني في إطار منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا.



وقامت الجماهير الإيرانية باقتحام مقر بعثة الفريق السعودي من أجل تحية النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.



ويواجه فريق النصر السعودي نظيره فريق برسيبوليس الإيراني غدا الثلاثاء في اطار منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة على استاد ازادي بالعاصمة الإيرانية طهران.