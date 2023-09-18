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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حزب حماة الوطن: العلاقات المصرية الصينية شراكة استراتيجية نحو التنمية

النائب اللواء طارق
النائب اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن

شارك النائب اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ في الاحتفال الذي إقامه السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانج
بمناسبة مرور 74عاما على قيام جمهورية الصين الشعبية.


قال اللواء طارق نصير، في تصريحات له اليوم، إن مصر والصين من أقدم وأثرى الحضارات في العالم وتلاقت الحضارتان على مر العصور تجاريا وثقافيا وعسكريا وطبيا ومع قيام جمهورية الصين الشعبية في أكتوبر 1949 ونجاح ثورة يوليو 1952 في مصر تلاقت توجهات البلدين في الدفاع عن قضايا العالم الثالث.


وأكد نصير، أنه في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية شهدت العلاقات المصرية الصينية مرحلة جديدة من تعزيز العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية والثقافية وفي مجال التعليم والبحث العلمي والإعلام وغيرها من المجالات الهامة.


وأضاف، أن العلاقات المصرية الصينية تتميز بالثبات ووضوح الأهداف لكل دولة ولا ترتبط بالمتغيرات الدولية الحادة وان ما يميزها هو انخراط الصين في أهداف التنمية في مصر.


مشيرا إلى أن مصر حريصة على علاقات جيدة مع القوى الكبرى بما فيها الصين وقد رحبت مصر بالتعاون مع الصين في إطار مبادرة الحزام والطريق وأخيرا انضمام مصر للعضوية الدائمة لمجموعة البريكس التي تعد الصين أحد مؤسسيها.

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الصين السفير الصيني حزب حماة الوطن الرئيس عبد الفتاح السيسي البريكس التنمية

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