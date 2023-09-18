يوم 17 أكتوبر | اتحاد الكرة يزف نبأ سارًا لجماهير الأهلي

أكد وليد العطار، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة المصري، بأن الاتحاد توصل لاتفاق مع نظيره الجزائري لعدم إقامة المباراة الودية بين المنتخبين يوم 17 أكتوبر.

وقال العطار في تصريحات لبرنامج كورة في الـ 90 عبر إذاعة راديو 9090: مواعيد الاتحاد الافريقي بشأن بطولات الأندية مش مفهومة، وهذا ما يجعل هناك أزمات بين الأندية والمنتخبات.

وتابع وليد العطار: مباراتنا ضد الجزائر ستقام أحد أيام 15 او 16، من أجل تواجد لاعبي الأهلي مع المنتخب بشكل طبيعي وعدم تكرار أزمة المعسكر الماضي.

ويلعب النادي الأهلي مباراته ضد سيمبا التنزاني، يوم 20 أكتوبر، ضمن منافسات بطولة الدوري الافريقي.