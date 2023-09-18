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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد زلزال مدمر.. هدم 9 منازل غير صالحة للسكن في تركيا

زلزال تركيا
زلزال تركيا

قامت السلطات في محافظة ملاطية التركية بهدم تسعة منازل أعلنت أنها غير صالحة للسكن بعد الزلازل التي ضربت جنوب شرق تركيا.

وحسب وكالة “الأناضول” التركية، استخدمت السلطات في محافظة ملاطية 1660 كيلوجراما من المتفجرات لتفجير مباني مكونة من 15 طابقا.

وشهدت تركيا كارثة كبرى في 6 فبراير الماضي، حيث تسببت الزلازل المتتالية المتمركزة في كهرمان مرعش في وقوع دمار هائل في 11 مقاطعة، وبعد الزلزال، فقد عشرات الآلاف من المواطنين حياتهم ودمرت المدن.

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ووصفت السلطات التركية زلزال فبراير بأنه "كارثة القرن"، حيث بلغ عدد القتلى الزلزال 50.5 ألف قتيل.

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