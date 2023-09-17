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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تركيا .. زلزال قوي يضرب مركز كارثة القرن

زلزال
زلزال

أعلن مرصد كانديلي التركي لرصد الزلازل، اليوم الأحد، عن وقوع زلزال قوي في محافظة كهرمان مرعش التركية.

وذكر أن الزلزال وقع في الساعة 23:05 بالتوقيت المحلي لـ تركيا، في محافظة كهرمان مرعش وهي إحدى المناطق الأكثر تضررا من الزلزال المدمر الذي وقع في 6 فبراير الماضي.

وأشار مرصد كانديلي التركي لرصد الزلازل، إلى أن الزلزال وقع على عمق 5.4 كيلو متر تحت سطح الأرض.

وشهدت تركيا كارثة كبرى في 6 فبراير الماضي، حيث تسببت الزلازل المتتالية المتمركزة في كهرمان مرعش في وقوع دمار هائل في 11 مقاطعة، وبعد الزلزال، فقد عشرات الآلاف من المواطنين حياتهم ودمرت المدن.

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ووصفت السلطات التركية زلزال فبراير بأنه "كارثة القرن"، حيث بلغ عدد القتلى الزلزال 50.5 ألف قتيل.

كهرمان مرعش تركيا زلزال

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