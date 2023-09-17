كوارث شمال إفريقيا لا تنتهي.. زلزال يضرب الجزائر بعد حرائق الغابات

سجلت ولاية قالمة الجزائرية، اليوم الأحد، هزة أرضية بقوة 3.2 درجة، حسبما أعلن مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية في الجزائر.

ونقلت صحيفة "الشروق" الجزائرية، عن المركز، بيانه الذي أوضح فيه، أن الهزة وقعت في تمام الساعة 2:41 دقيقة بالتوقيت المحلي، وكانت شدتها 3.2 درجات على مقياس ريختر.

كما تم تحديد مركز الهزة على بُعد 3 كيلومترات شمال شرق بن جراح، في ولاية قالمة.

نشوب حريق بإحدى غابات ولاية بجاية في الجزائر وإخلاء المنطقة من السكان

يذكر أنه في وقت سابق، داهمت حرائق ضخمة مناطق شرق الجزائر، في ولايتي بجاية وتيزي وزو المجاورتين، مساء يوم الجمعة ‏الماضي. ‏

يحاول رجال الإطفاء إخماد حريق غابات مستعرة بالقرب من بلدة ملولا في شمال غرب تونس بالقرب من الحدود مع الجزائر، يوم 24 يوليو 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 15.09.2023

من جانبها، هرعت فرق الإطفاء من عدة ولايات مجاورة، وكذلك من العاصمة الجزائر، حيث تمكنت من إخماد الحرائق، التي نشبت في غابة مهوي قرب مدينة تيشي، وغابة عش الباز في ولاية بجاية، وغابة قرية إيغداسن في ولاية تيزي وزو، وفقا لصحيفة "الشروق" الجزائرية.

ونشرت مصالح الحماية المدنية الجزائرية، أمس السبت، مقطعا مصورا يظهر استمرار الحرائق، ويرصد تدخلات طائرات الإطفاء لإخماد حريق في منطقة بوليماط في ولاية بجاية.

يأتي ذلك في ظل سلسلة كوارث بيئة شهدها شمال غرب قارة أفريقيا، بداية من كارثة الزلزال المدمر الذي ضرب المغرب، الذي وقع مساء الجمعة الموافق 8 سبتمبر/ أيلول الجاري، وبلغت شدته 7 درجات، تلته هزة أرضية ثانية على عمق 18.5 كلم ومركزه جبال الأطلس، وهو الزلزال الأعنف الذي تتعرض له البلاد منذ نحو قرن من الزمان.

كما ضرب الإعصار "دانيال" شمال شرقي ليبيا، مساء الأحد الموافق 10 سبتمبر الجاري، والذي كان مصحوبا برياح قوية وأمطار غزيرة أدت إلى فيضانات هائلة أسفرت عن قتل وتشريد الآلاف.