البحوث الفلكية: لأول مرة تشهد منطقة زلزال المغرب هزة بهذه القوة

علق محمود صلاح الحديدي، أستاذ الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، على زلزال المغرب المدمر.

وقال محمود صلاح الحديدي، في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة "صدى البلد"،: "زلزال المغرب شديد القوة، وكل محطات الزلازل في العالم سجلته".

وأضاف محمود صلاح الحديدي: "تم تسجيل زلزال المغرب في محطات الشبكة القومية للزلازل، وتم تحديد موقع الزلزال بدقة، وإبلاغ كل الجهات المعنية".

وأشار محمود صلاح الحديدي، إلى أن "المنطقة التي حدث بها الزلزال في المغرب، تتواجد على الحد الفاصل بين الصفيحة الإفريقية والأوروآسيوية".

وأكمل محمود صلاح الحديدي: "الصفيحة الإفريقية تتحرك في اتجاه الشمال، وبالتالي تحدث زلازل نتيجة تلك الحركة".

ولفت محمود صلاح الحديد، إلى أن منطقة الزلزال بالمغرب، تشهد زلازال كثيرة، ولكن لأول مرة تشهد زلزالا بهذه القوة".