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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قرارات مغربية هامة بشأن متضرري زلزال الحوز

العاهل المغربي
العاهل المغربي

 أعلن الديوان الملكي المغربي تفعيل البرنامج الاستعجالي لإعادة إيواء المتضررين والتكفل بالفئات الأكثر تضررا من زلزال الحوز.

جاء ذلك في اجتماع الحكومة المغربية برئاسة الملك محمد السادس بالقصر الملكي بالرباط بحسب صحيفة هسبريس.

وكان نحو  50 ألف مسكن انهارت كليا أو جزئيا على مستوى الأقاليم الخمسة المتضررة من الزلزال العنيف الذي ضرب المملكة.

وشدد الاجتماع على مبادرات استعجالية للإيواء المؤقت وخصوصا من خلال انشاء مراكز إيواء ملائمة ومقاومة للبرد وللاضطرابات الجوية.

كما قررت الحكومة منح مساعدة استعجالية بقيمة 30000 درهم للأسر المتضررة .

وشدد العاهل المغربي على ضرورة الانتهاء من إعادة الإيواء سريعا وأن تتم بما تتوافق مع احتياجات المتضررين.

كما تم تقديم مساعدة مالية مباشرة بقيمة 140 ألف درهم للمساكن التي انهارت بشكل تام، و80 ألف درهم لتغطية أشغال إعادة تأهيل المساكن التي انهارت جزئيا.

كما شدد ملك المغرب، على ضرورة أن يتم إجراء عملية إعادة الإعمار على أساس دفتر للتحملات، وبإشراف تقني وهندسي بانسجام مع تراث المنطقة والذي يحترم الخصائص المعمارية المتفردة.

وأكد على ضرورة التكفل الفوري بالأطفال اليتامى الذين فقدوا أسرهم وأضحوا بدون موارد.

كما أعطى الملك أوامره بإحصاء هؤلاء الأطفال ومنحهم صفة مكفولي الأمة.

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