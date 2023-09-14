هزات ارتدادية تضرب المغرب من جديد وتعطل جهود الإنقاذ

عرضت سكاى نيوز تقريرا عن آخر التطورات بشأن عمليات إنقاذ ضحايا زلزال المغرب، والهزات الارتدادية.

وأوضح التقرير، أن جهود إنقاذ ضحايا الزلزال مازالت قائمة بعد مرور أيام كاملة على الكارثة.

زلزال المغرب

وأشار التقرير إلى أنه بعد مرور أيام على زلزال المغرب مازالت الهزات الأرضية تلقى بظلالها على المناطق المتضرالمتضررةرة وسكانها، وأن الهزة الارتدادية جاءت بقوة 4.7 ريختر.

وأكد التقرير، أن الهزات الارتدادية غاية فى الخطوة، تعطل جهود الإنقاذ وتأخيرها في معظم المناطق، إضافة إلى أنها تؤثر على المنازل المتصدعة وقد تؤدي إلى انهيارها.