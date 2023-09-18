الأسهم تربح 9 مليارات جنيه.. خبير: مؤشر البورصة الرئيسي يسجل قمة تاريخية جديدة

قال حسام عيد خبير أسواق المال ان المؤشر الرئيسي EGX30 صعد بنهاية تعاملات اليوم بمقدار 82.96 نقطة بنسبة 0.42% مسجلاً مستوى اغلاق قياسي جديد عند 19751.78 نقطة بفضل استمرار الاداء الإيجابي والصعود لأغلب الاسهم القيادية واستمرار اتجاه المؤسسات المالية الأجنبية نحو الشراء وفتح وزيادة مراكزهم المالية تدريجياً بالاسهم القيادية الأمر الذي انعكس إيجاباً على أداء المؤشر الرئيسي ودفعه لتحقيق قمة تاريخية جديدة.

أضاف أن المؤسسات المالية المصرية و العربية اتجهت نحو البيع وجني الأرباح الرأسمالية متجهاً بهذا الاداء الإيجابي والصعود لأغلب الاسهم القيادية اختبار مستوى 19800 وباختراقه والاستقرار أعلاه يستهدف مستوى 20000 نقطة بنهاية تعاملات الربع الثالث من العام الجاري.

أما عن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 قال خبير أسواق المال فقد نجح أيضا في استعادة مستوى المقاومة الرئيسي وهو 3860 نقطة وأغلق مرتفعا بمقدار 36.32 نقطة بنسبة صعود 0.94% مسجلاً مستوى إغلاق عند 3890.71 نقطة بفضل الاداء الإيجابي والصعود لأغلب الاسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة بالرغم من اتجاه المستثمرين الأفراد نحو البيع وجني الأرباح الرأسمالية.

لفت إلى أن المؤشر السبعيني اتجه بهذا الاداء الإيجابي والصعود إلى اختبار مستوى المقاومة الرئيسي وهو 3900 نقطة وفي حالة ظهور عمليات جني أرباح وتصحيح بالاسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة قد يتجه المؤشر السبعيني لاختبار مستوى الدعم الرئيسي وهو 3860 نقطة.

اختتمت البورصة المصرية، تعاملات اليوم الإثنين، ثاني جلسات الأسبوع بارتفاع جماعي للمؤشرات، وربح رأس المال السوقي 9 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.335 تريليون جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 19751 نقطة.

صعود مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 23811 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 8264 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 3890 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 5724 نقطة.