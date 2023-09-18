بعد الانتهاء من الإسكندراني.. بيومي فؤاد بين القاهرة ودبي بسبب زبدة سايحة

يبدأ النجم بيومي فؤاد قريبا تصوير فيلمه الجديد زبدة سايحة، والذي يخرجه ويكتبه حامد صالح، وهو الفيلم الثاني لـ بيومي مع صالح بعد فيلم مندوب مبيعات والفيلم من إنتاج شركة هوا دجلة لانتاج الأفلام السينمائية.

فيلم الإسكندراني

وتعاقد الفنان أحمد العوضي على بطولة فيلم «الإسكندراني» للمخرج خالد يوسف، وذلك بعد نجاحه في رمضان الماضي 2023 فى تقديمه شخصية جابر الكوماندا في «ضرب نار».

وجاء تعاقد أحمد العوضي ليكون البطولة الأولى له في السينما المصرية مع عودة المخرج خالد يوسف للسينما بعد آخر أعماله فيلم «كارما»، حيث قدم في رمضان الماضي مسلسل «سره الباتع».

وبدء أحمد العوضي تحضيرات فيلم «الإسكندراني» خلال الفترة الماضية، تمهيدا للتصوير، ويشارك في بطولته زينة وبيومي فؤاد وحسين فهمي، وصلاح عبدالله، ومحمود حافظ، ومحمود الليثي، وانتصار، وخالد سرحان، ومحمد رضوان وآخرين.

أحدث أعمال بيومي فؤاد

وعُرض للفنان بيومي فؤاد، مؤخرا فيلم العميل صفر، بدور العرض السينمائي، والذي شارك في بطولته مع الفنان أكرم حسني.

وتدور قصة العميل صفر حول الشاب "صفر" الذي تم تسميته بهذا الاسم بشكل خاطئ، مما ولد لديه إيمانا بأنه سيصبح عميلا سريا مهما، وبعدما التحق بوظيفة حارس أمن في إحدى شركات الأمن؛ تسبب في كوارث كبيرة في عمله، لكن هذا لم يجعله يفقد الإيمان بنفسه، وقرر العمل لحسابه الخاص، وكون فريقه الشخصي؛ من أجل المهمة الجديدة، والتي تتمثل في تأمين دوقة وابنتها في زيارتهما لمصر؛ لينتج عن الأمر العديد من المواقف الطريفة.

فيلم “العميل صفر” من بطولة أكرم حسني، بيومي فؤاد، أسماء أبو اليزيد، مصطفى غريب، منذر رياحنة، فاطمة البنوي، فيدرا، أيمن طعمة، إسماعيل فرغلي، وأيمن الشيوي.

الفيلم فكرة أكرم حسني، وسيناريو وحوار وائل عبد الله، ومن إنتاج لؤي عبد الله وإخراج كريم العدل.