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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تنسيق الدبلومات الفنية 2023 .. الفرصة الأخيرة للتسجيل والتعديل

تنسيق الجامعات ٢٠٢٣
تنسيق الجامعات ٢٠٢٣

قرر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مد فترة التقديم للتنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد للشهادات الفنية (دبلوم المدارس الفنية نظام "3 - 5 سنوات" - دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظام "السنتان بعد الثانوية")  حتى يوم ١٩ سبتمبر ٢٠٢٣ . 
 

موعد غلق تنسيق الدبلومات الفنية ٢٠٢٣ 

ومن المقرر أن ينتهي التسجيل بتنسيق الدبلومات  الفنية 2023  في تمام الساعة السابعة من مساء غد الثلاثاء الموافق 19 سبتمبر؛ حرصًا على مستقبل الطلاب الذين لم يقوموا بالتسجيل عبر التنسيق الإلكتروني حتى الآن.


رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2023 

تتيح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2023 من تنسيق الجامعات 2023 من خلال موقع التنسيق الإلكتروني .

قواعد تنسيق الدبلومات الفنية 2023 

بعد الدخول على رابط تسجيل رغبات الدبلومات الفنية 2023؛ لا بد أن يراعي الطالب قواعد كتابة الرغبات حتى لا تكون مستنفدة، وهو ما أوضحته وزارة التعليم العالي، بالنسبة لطلاب المدارس الفنية نظام 3 أو 5 سنوات، عليهم كتابة الرغبات في الكليات والمعاهد الأقرب لإدارتهم التعليمية؛ لأنها أكثر دقة في التعبير عن موقع سكن الطالب.

ولطلاب دبلومات المعاهد الفنية المصرية نظام الثانوية + سنتان؛ عليهم كتابة رغبات الدبلومات الفنية، بتحديد المنطقة الجغرافية (أ)، طبقا لما تم تدوينه باستمارة أداء الامتحان، وكما وردت بالأسطوانة المدمجة الواردة من الكنترولات المختلفة، وبعد الاختيار من كليات ومعاهد المنطقة (أ)؛ يختار الطالب من المنطقة (ب)، ثم يختار من المنطقة (ج).

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