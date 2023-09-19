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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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نفسي يجي يوم الموت| فنانة مصرية مشهورة تروي تفاصيل مرعبة عن دفنها فجراً في مقابر العياط

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

شاركت الفنانة حورية فرغلي، تفاصيل مثيرة عن تجربتها الفريدة في دخول القبر أثناء تصوير مشهد في أحد أعمالها الفنية. وقد أكدت أنها رفضت الاستعانة بدوبليرة لأداء هذا المشهد الصعب.

 

 

عشق المقابر

وروت حورية فرغلي خلال لقائها مع الفنان والمذيع تامر شلتوت في برنامج "في العمق"، عن عشقها للمقابر وعدم خوفها من الموت. وأشارت إلى أنها دفنت نفسها في مقبرة بمنطقة العياط. وقالت: "أنا لم أكن أخشى الموت، ودفنت نفسي مرة واحدة، ولم يكن لديّ خوف من ذلك".

 

تجربة الدخول إلى القبر

وكشفت حورية عن تجربتها الفريدة عندما دخلت القبر لأداء مشهد فني. وقالت: "لم أشعر برهبة الموت، بل فوجئت بأن التربة تشبه ثلاجات الموتى. كان الجو شديد الحرارة والرطوبة بطريقة صعبة جداً".

 

عدم خوفها من الموت

وأكدت حورية عن عدم خوفها من الموت وعشقها للمقابر. وأكدت أنها مستعدة لمواجهة الموت وأنها لا تخشىه. وقالت: "نفسي يأتي يوم الموت بصراحة، لأن الدنيا أصبحت صعبة والناس اتغيرت وأخلاقهم اتغيرت".

 

قيامها بالعبادات

وحكت حورية أيضاً عن ممارستها للعبادات وقيامها بأعمال الخير. وأكدت أنها تصلي وتصوم وتؤدي الزكاة، وقد قامت بالحج 7 مرات. وعلى الرغم من عدم قيامها بالعمرة بسبب عدم وجود محرم معها، إلا أنها تبقى ملتزمة بأداء العبادات والدعاء.

 

تلك كانت تفاصيل تجربة فريدة عاشتها الفنانة حورية فرغلي أثناء تصوير مشهد في أحد أعمالها الفنية، والتي تكشف عن عشقها للمقابر وعدم خوفها من الموت.

القبر الموت دفنه تصوير حورية الزكاة

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