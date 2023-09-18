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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة الفيوم تستضيف ندوة الأزهر التثقيفية عن التربية السكانية وتنظيم الأسرة

ندوة التربية السكانية
ندوة التربية السكانية وتنظيم الاسرة بجامعة الفيوم

عقد المركز الدولي الإسلامي للدراسات والبحوث السكانية بجامعة الأزهر عددًا من الجلسات ضمن فعاليات الندوة التثقيفية التي تستضيفها جامعة الفيوم تحت عنوان (التربية السكانية وتنظيم الأسرة وآراء أئمة الفقه المعاصرين) ، تحت رعاية أ.د أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أ.د/ ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، أ.د سلامه داوود رئيس جامعة الازهر، 

جاء ذلك بحضور عدد من السادة أعضاء هيئة التدريس والقيادات الدينية والأئمة والوعاظ، وذلك اليوم الاثنين الموافق ٢٠٢٣/٩/١٨ بقاعة الاحتفالات الكبرى.

وتضمنت الندوة ثلاث جلسات نقاشية شملت الجلسة الأولي ملخص كتاب التربية السكانية حاضر خلالها أ.د جمال أبو السرور مدير المركز الاسلامي الدولي للدراسات والبحوث السكانية.

كما ناقشت الجلسة الثانية ملخص كتاب تنظيم الأسرة وحاضر خلالها أ.د إبراهيم الهدهد رئيس جامعة الأزهر السابق.

وناقشت الجلسة الثالثة آراء أئمة الفقه المعاصرين والتي أدارها أ.د حامد أبو طالب بالمشاركة مع السادة العلماء الحاضرين.

واستعرض العلماء خلال الجلسات مقاصد الشريعة الإسلامية في حقوق المرأة والرجل والطفل وأهمية الحفاظ علي التباعد بين فترات الإنجاب حفاظًا على صحة المرأة والطفل، فضلاً عن مناقشة دور المؤسسات الدينية والمناهج التعليمية بالمدارس والجامعات في تغيير الموروث الثقافي بشأن القضية السكانية والصحة الإنجابية.

كما شملت الجلسات التعريف بعلم السكان والموارد في العالم الإسلامي وتأثيره على فرص التعلم وجودة الحياة للأجيال القادمة.

هذا وقام السادة الحضور بفتح باب النقاش والرد على الأسئلة.

 

 

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