مصر تقدم مئات الأطنان من المساعدات الإغاثية إلى السودان بحرا.. تفاصيل

وصلت إلى ميناء بورسودان بدولة السودان سفينة إمداد مصرية تابعة للقوات البحرية المصرية من ميناء سفاجا بقاعدة البحر الأحمر البحرية محمل عليها مئات الأطنان من المساعدات الإغاثية من مواد غذائية وإعاشية ومستلزمات طبية مقدمة من جمعية الهلال الأحمر الكويتي، وجامعة الدول العربية، وجمعية الهلال المصري، والسفارة السودانية بمصر، لدفعها إلى المناطق الأكثر احتياجاً بدولة السودان الشقيق.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بتقديم كافة سبل الدعم للأشقاء السودانيين.



من جانبهم، أعرب المسئولون السودانيون عن تقديرهم الكامل للجهود التى تبذلها الدولة المصرية حكومةً وشعباً للتغلب على كافة الشدائد التى يواجهها الشعب السودانى الشقيق.



يأتي ذلك انطلاقاً من الدور المصري الفاعل تجاه الأشقاء، وتقديم الدعم والتضامن لهم فى مختلف المحن والأزمات.