ثنائي المصري يخضع للتحقيق بسبب الزمالك.. تفاصيل

أكد مصدر بالاتحاد المصري لكرة القدم أنه تم تحديد يوم الأربعاء المقبل الموافق 20 سبتمبر الجاري موعدا لجلسة التحقيق مع ثنائي فريق المصري أحمد عيد وأحمد أيمن منصور.

وأوضح المصدر أن التحقيق مع الثنائي بداعي توقيعهما لناديين في ظل توقيعهما من قبل على عقود لنادي الزمالك قبل أن يوقع اللاعبان لنادي المصري على عقود انتقال في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.

وأضاف المصدر أن القرار الأقرب هو إيقاف الثنائي لمدة 6 أشهر بعد التوقيع لناديين، بعدالشكوى التي تقدم بها نادي الزمالك في الفترة الماضية ضد الثنائي والنادي المصري.

وأوضح المصدر أن أحمد عيد وأحمد أيمن منصور سيغيبان عن المصري في لقاء الأهلي المقرر له غدا الثلاثاء في الجولة الأولى لمسابقة الدوري المصري الممتاز.