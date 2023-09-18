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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

خلال تفقده كلية البنات بالفيوم..سلامة داود يوجه بسرعة إنهاء شهادات التخرج للطالبات

جولة رئيس جامعة الأزهر
جولة رئيس جامعة الأزهر

أجرى الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، جولة تفقدية إلى كلية البنات الأزهرية بالفيوم قام خلالها بتفقد القاعات الدراسية، والكنترول المركزي بالكلية، كما تفقد مكتبة الكلية، وواصل جولته التفقدية بمتابعة سير العمل داخل إدارات الكلية المختلفة بداية من شئون الطالبات، حيث وجه فضيلته بسرعة إنهاء شهادات التخرج لطالبات الكلية الحاصلات على الليسانس هذا العام، كما وجه رئيس الجامعة بالتيسير عليهن.

كما تفقد رئيس جامعة الأزهر، مجمع فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، والذي يضم مسجدًا كبيرًا وقاعات دراسية مختلفة، ومركزًا للحاسب الآلي، ووجه رئيس الجامعة بالاستثمار الأمثل لهذا الصرح العلمي الكبير من أجل مصلحة طالبات الكلية وخدمة العملية التعليمية.

وتفقد رئيس الجامعة فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بالفيوم، واستمع لشرح عن الأنشطة التي يقوم عليها فرع المنظمة في محافظة الفيوم بالتعاون مع جميع المؤسسات الوطنية في مواجهة الفكر المتطرف ونشر الإسلام الوسطي المعتدل البعيد عن الغلو والتطرف.

كان في استقبال رئيس الجامعة الدكتور محمد إبراهيم حسنين، عميد كلية البنات الأزهرية بالفيوم، والدكتور محمد سرحان، رئيس فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بالفيوم، والدكتور أحمد رمضان صوفي، نائب رئيس فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بالفيوم، والدكتور عمرو عبد العاطي، نائب رئيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بالفيوم.

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جامعة الأزهر رئيس جامعة الازهر كلية البنات الفيوم

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