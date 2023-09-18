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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أسوان يختتم المباريات التجريبية استعدادا للموسم الجديد

صدى البلد

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان الرياضى مبارياته الودية استعدادا لإنطلاق الموسم الجديد2023 / 2024 بالمباراة التجريبية الأخيرة أمام نادى الألومنيوم وإنتهت بفوز أسوان بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

سجل أهداف أسوان الثلاثة اللاعبون أحمد عيد بلية وحسام عرفات وجدو وأكد حمدى حمدان المدير الفنى لنادى أسوان بأن الفريق إستفاد كثيرا من المباريات التحضيرية التى خاضها خلال المرحلة الأخيرة من فترة الإعداد بمعسكره المستمر  بالقاهرة  .

وشهد ارتفاع معدلات اللياقة البدنية والذهنية لدى اللاعبين مع حرص الجهاز الفنى على تحقيق الإنسجام المستهدف بين عناصر قوام الفريق سواء للاعبين القدامى والعناصر الجديدة التى انضمت. 

وأشار  حمدى حمدان لنجاح مجلس الإدارة وقطاع كرة القدم بالنادى فى تلبية إحتياجات الجهاز الفنى بالحفاظ على اللاعبين الكبار أصحاب الخبرة بالفريق مثل خالد وليد وعلى فتحى و كاستيلو وجدو ومحمود صلاح وحسام عرفات ومحمد المرسى بالإضافة للتعاقدات الجديدة، والتى ضمت خبرات مثل المدافع محمد العشرى والمهاجم كريم مصطفى والثنائى الأفريقى الجديد أموس من نيجيريا وموسى من جامبيا وضم عناصر شابة واعدة فى كل خطوط الفريق وتسجيل وقيد 11لاعب مواليد 2003 و 2001 من أبناء قطاع الناشئين بالنادى ليصبح الفريق جاهزا لخوض منافسات الموسم الجديد ولدية العزم والطموح لتحقيق أمال جماهير أسوان بالعودة سريعا للممتاز .

جدير بالذكر أن أسوان سيخوض مباراة الإفتتاح خارج ملعبه أمام بتروجيت بملعب بتروسبورت الإثنين المقبل 25 سبتمبر.

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