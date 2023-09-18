مدير مهرجان الجونة: نستهدف دعم السينما العربية

كشف انتشال التميمي مدير مهرجان الجونة السينمائي، آخر استعدادات الدورة السادسة من مهرجان الجونة السينمائي.

وقال انتشال التميمي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، :" هناك 5 مهرجانات دولية في المنطقة العربية ومنها مهرجان الجونة".

وأضاف انتشال التميمي:" المهرجانات الدولية تتنافس لاستقطاب أهم الأفلام العربية والدولية كي يحدث تكامل بين المهرجانات ".

وأكمل انتشال التميمي:" نستهدف دعم السينما العربية وإعطاء فرصة لعدد كبير من الجمهور والمتخصصين للاطلاع على الأفلام العربية والدولية ".

وعقد مهرجان الجونة السينمائي، اليوم الإثنين، مؤتمرًا صحفيًا كشف خلاله، تفاصيل دورته السادسة، والتي تأتي بعد دورة توقف فيها المهرجان، كانت فرصة لالتقاط الأنفاس والتفكير والاستعداد لوقت العودة، وها قد حان لنقدم لكم دورة ذات طابع جديد وخاص وشديد التميز.

أعلن في المؤتمر الصحفي الذي عقد، تحت إشراف وزارتي: الثقافة، والسياحة والآثار، وبحضور مؤسسي المهرجان وإدارته ورعاته وعدد من خبراء صناعة السينما، تفاصيل الدورة الجديدة، التي ستقام في الفترة ما بين 13-20 أكتوبر 2023 في مدينة الجونة.