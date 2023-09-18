أحمد موسى للمرشحين المحتملين لانتخابات الرئاسة: قولنا هتحل القضايا الداخلية والخارجية إزاي

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن انتخابات الرئاسة لن تُجرَ مبكراً كما يشيع البعض، منوها أن تواريخ إجراء الانتخابات الرئاسية ستُحدد وفقًا لمواد الدستور وبإشراف الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأضاف موسى خلال تقديمه برنامج "على مسؤوليتي" على قناة صدى البلد، أن أي فرد يستطيع الترشح في الانتخابات الرئاسية، وأن القرار النهائي يكون بيد الناخبين عبر الصندوق الانتخابي، مؤكدا أن وسائل الإعلام ستقدم مساحات لجميع المرشحين.

وأشار موسى إلى أن الانتخابات الرئاسية ستُجرَ بإشراف قضائي وفقًا للإجراءات والمواعيد الدستورية، لافتا إلي أن البرلمان الحالي سيستمر في مهامه حتى عام 2025، وأن التسلسل الزمني للانتخابات سيشمل انتخابات مجلس الشيوخ ومجلس النواب والانتخابات المحلية قبل الرئاسة.

ووجه موسى سؤالا للمرشحين للرئاسة، قائلا:"أي فرد قادر على خوض الانتخابات يتفضل، ويقول لنا هتحل القضايا الداخلية ازاي زي الدولار والكهرباء والطاقة والأمن الغذائي والعلاقات الخارجية والقضايا العالمية".