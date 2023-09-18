"حماة وطن": نعيش حالة غير مسبوقة في الحياة السياسية والحزبية

كشف الدكتور عمرو سليمان، أمين عام أمانة اللجان النوعية في حزب حماة وطن، عن أنه يرى مصر تعيش في الفترة الحالية حالة غير مسبوقة فيما يتعلق بالحياة السياسية والحزبية، إذ أن مصر تخطت في هذا الملف فبدلا من أن كان الحديث في العمل الحزبي على مستشفى أو مدرسة فقط تحول العمل إلى عمل حزبي تنموي يسير مع الدولة.

وأضاف "سليمان"، خلال تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي أحمد الطاهري في برنامج "كلام في السياسة" المذاع من خلال قناة "اكسترا نيوز"، أنه يجب على الأحزاب السياسية أن تسير على نفس الخطى التي سارت عليها التنمية في مصر مثلما تم التخطيط لها من القيادة السياسية بداية منذ عام 2014، "إيه فائدة أني أكون حزب سياسي ولكني بعيد عن الشارع والتنمية لدى المواطن".

واستكمل أمين عام أمانة اللجان النوعية في حزب حماة وطن، أن الرئيس السيسي يعمل على بناء الشخصية المصرية، ودائما يعطي رسائل هامة للمواطن يؤكد من خلالها أن الدولة دائما خلف المواطن، وليست بعيدة، وذلك ظهر من خلال رسائله وقراراته الأخيرة في زيارته لبني سويف.