عاجل
خبراء التعليم يكشفون كيفية إعداد وتأهيل طلاب الجامعات ليكونوا قادة للمستقبل ومواكبة تطورات العصر.. وأهمية مراكز دعم المتميزين والنوابغ بالجامعات.. ويؤكدون: تشجع الإبداع والابتكار من خلال مشاريع الطلاب إنجي أنور: نفسي يرجع احترام المدرس في المدارس الحكومية 5 سيارات يابانية جديدة في مصر .. تبدأ من 635 ألف جنيه كانت لمطرب تاني.. الملحن محمد يحيى يكشف مفاجأة عن أغنية الناس الرايقة يمكن أن يصيب الأطفال.. استشاري جهاز هضمي يكشف أسباب الكبد الدهني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

"حماة وطن": نعيش حالة غير مسبوقة في الحياة السياسية والحزبية

الدكتور عمرو سليمان
الدكتور عمرو سليمان

كشف الدكتور عمرو سليمان، أمين عام أمانة اللجان النوعية في حزب حماة وطن، عن أنه يرى مصر تعيش في الفترة الحالية حالة غير مسبوقة فيما يتعلق بالحياة السياسية والحزبية، إذ أن مصر تخطت في هذا الملف فبدلا من أن كان الحديث في العمل الحزبي على مستشفى أو مدرسة فقط تحول العمل إلى عمل حزبي تنموي يسير مع الدولة. 

وأضاف "سليمان"، خلال تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي أحمد الطاهري في برنامج "كلام في السياسة" المذاع من خلال قناة "اكسترا نيوز"، أنه يجب على الأحزاب السياسية أن تسير على نفس الخطى التي سارت عليها التنمية في مصر مثلما تم التخطيط لها من القيادة السياسية بداية منذ عام 2014، "إيه فائدة أني أكون حزب سياسي ولكني بعيد عن الشارع والتنمية لدى المواطن". 

واستكمل أمين عام أمانة اللجان النوعية في حزب حماة وطن، أن الرئيس السيسي يعمل على بناء الشخصية المصرية، ودائما يعطي رسائل هامة للمواطن يؤكد من خلالها أن الدولة دائما خلف المواطن، وليست بعيدة، وذلك ظهر من خلال رسائله وقراراته الأخيرة في زيارته لبني سويف. 

حماة وطن العمل الحزبي الأحزاب السياسية أحمد الطاهري برنامج كلام في السياسة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتحدث العسكري: استشهاد وإصابة 9 نتيجة انقلاب ناقلة محملة بذخائر بمنطقة الروبيكي

أسرتها أوقفوا علاج السرطان.. فنانة شهيرة فى حالة صحية حرجة وميؤوس منها

تأجيل الدراسة وإجازات مفتوحة.. حقيقة ضرب عاصفة التنين لمصر وتهديدها بخسائر كارثية

بعد قفزة جنونية إلى 140 جنيها| تراجع سعر البيض والكرتونة بهذا الرقم

موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسمياً.. ما فائدة وجود توقيتين وكيف استفادت الدولة؟

بوسي شلبي تتلقى انتقادات بعد فعل صادم مع مذيعة على الريد كاربت

إجراء عاجل من الأهلي لكشف مسرب مشادة محمد الشناوي وإمام عاشور.. تفاصيل

مبلغ مش كبير.. تعرف على تكلفة تغيير عداد الكهرباء

ترشيحاتنا

بالزيادة الجديدة| حساب قيمة زيادة معاش تكافل وكرامة بعد توجيهات الرئيس

الرئيس السيسي وبن زايد يبحثان تعزيز التعاون بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين

عاجل.. الرئيس السيسي يلتقي محمد بن زايد خلال زيارته لأبو ظبي

طلابها فاهمين كل حاجة| وزير التعليم يكشف مزايا المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية

مقارنة صعبة .. iPhone 15 Pro Max و iPhone 14 Pro Max بالأسعار والمواصفات

حجازي: الإستثمار في الإنسان المصري أهم ركائز التنمية الاقتصادية في الجمهورية الجديدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش أى مشي رياضة .. معلومات مهمة لازم تعرفها للحصول الفوائد الصحية الكاملة

نوع توابل رخيص يحمى من السرطان.. اكتشفه

بسبب ثروة في سيارته..الحكم بالسجن على سائق شاحنة بريطانية..تفاصيل

الأكثر استخدامًا في البيوت| تفاصيل انخفاض 5 سلع أساسية أبرزها الأرز

فيديو

كانت لمطرب تاني.. الملحن محمد يحيى يكشف مفاجأة عن أغنية الناس الرايقة

أنا إنسان حر.. الملحن محمد يحيى يكشف حقيقة الشلالية في الغناء

مروة صبري تفجر مفاجأة: حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب مينفعوش لبعض.. فيديو

غادة عبد الرازق أوي .. أم ترتدي فستان فرح في زفاف نجلها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: "مصر وليبيا" تحالف الإنسانية وقوة الجيش

مازن إسلام

الصحافة واللغة الصينية: قصة نجاح مستوحاة من طريق الحرير

د. عماد العزباوي

د. عماد العزباوي يكتب: وجهة نظر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. ياحبيبتي يا مصر

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بكِ أيتها الأرض !

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: العاصمة الإدارية.. رؤية للمستقبل

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: هكذا يتحدثون عن مصر في عهد السيسي

اﻟﻤﺰﻳﺪ