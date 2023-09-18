بعد قرارات السيسي الأخيرة.. موعد تطبيق زيادة المعاشات في مصر

كشفت قناة "العربية" عن موعد زيادة المعاشات التي تم الإعلان عنها من الرئيس السيسي خلال تصريحاته الأخيرة، فيما يتعلق بعدد من قرارات الحماية الاجتماعية، والتي جاء في مجملها العمل على زيادة المعاشات.

موعد تطبيق زيادة المعاشات في مصر

ورصدت قناة العربية، تقريرًا خاصة للكشف عن موعد تطبيق زيادة المعاشات بشكل فعلي لكل المستفيدين من البرنامج، حيث جاء في التقرير أن هناك تساؤلات عديدة من قبل المصريين عن موعد تطبيق زيادة المعاشات في مصر، بعد إعلان الرئيس السيسي قرارات جديدة، جاء منها زيادة أصحاب المعاشات، وزيادة الحد الأدنى للأجور، وزيادة معاشات تكافل وكرامة، ومضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها.

وأضاف التقرير، أن السؤال الأهم بالنسبة للمصريين الآن هو موعد تطبيق زيادة المعاشات، وجاءت إجابة السؤال على لسان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والذي أعلن عن أنه سيتم إحالة قوانين حزمة الحوافز وزيادة المرتبات وزيادة المعاشات لمجلس النواب فور انعقاده في شهر أكتوبر المقبل، إذ أن الاستحقاق سيكون من أول شهر أكتوبر المقبل.

وأضاف وزير المالية خلال تصريحاته، أن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التي وجه بها الرئيس السيسي تبلغ تكلفتها التقديرية سنويا 60 مليار جنيه، وفي آخر عامين حدث 4 زيادات في المرتبات والمعاشات، وتحديدًا منذ شهر أبريل من عام 2022، وهو الأمر الذي اعتبره وزير المالية تخفيفًا للأعباء من على كاهل المواطنين في ظل الأزمات الحالية التي تضرب المواطن المصري.

وفي سياق منفصل، أكد النائب معتز صفوت عضو مجلس الشيوخ ، أن قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال زيارته لبنى سويف، تؤكد مدى انحيازه للبسطاء ومحدودي الدخل خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، لافتا إلى أن أن تلك القرارات جاءت في توقيت مناسب ، لتساهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين، ولتوفير الحماية الاجتماعية لهم خاصة محدودي الدخل والأولى بالرعاية في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية والتي جاءت تداعياتها على الجميع ومنها.

وأكد " صفوت " أن قرارات الرئيس السيسي، أثلجت صدور المصريين وأدخلت عليهم السعادة مطالباً الحكومة بسرعة تنفيذ تلك القرارات للتخفيف من الأعباء التي يتحملها المواطنين ،و مشيداً بكلمة الرئيس السيسي في خطابه أمس حيث قال الرئيس في كلمته” أقدر حجم معاناة الأسرة المصرية في مواجهة الأعباء المعيشية” وتابع " صفوت" خطاب الرئيس بعث برسائل طمأنة للمصرية واتسم بالمكاشفة والمصارحة والود.

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