عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد قرارات السيسي الأخيرة.. موعد تطبيق زيادة المعاشات في مصر

موعد تطبيق زيادة
موعد تطبيق زيادة المعاشات في مصر

كشفت قناة "العربية"  عن موعد زيادة المعاشات التي تم الإعلان عنها من الرئيس السيسي خلال تصريحاته الأخيرة، فيما يتعلق بعدد من قرارات الحماية الاجتماعية، والتي جاء في مجملها العمل على زيادة المعاشات. 

موعد تطبيق زيادة المعاشات في مصر 

ورصدت قناة العربية، تقريرًا خاصة للكشف عن موعد تطبيق زيادة المعاشات بشكل فعلي لكل المستفيدين من البرنامج، حيث جاء في التقرير أن هناك تساؤلات عديدة من قبل المصريين عن موعد تطبيق زيادة المعاشات في مصر، بعد إعلان الرئيس السيسي قرارات جديدة، جاء منها زيادة أصحاب المعاشات، وزيادة الحد الأدنى للأجور، وزيادة معاشات تكافل وكرامة، ومضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها. 

وأضاف التقرير، أن السؤال الأهم بالنسبة للمصريين الآن هو موعد تطبيق زيادة المعاشات، وجاءت إجابة السؤال على لسان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والذي أعلن عن أنه سيتم إحالة قوانين حزمة الحوافز وزيادة المرتبات وزيادة المعاشات لمجلس النواب فور انعقاده في شهر أكتوبر المقبل، إذ أن الاستحقاق سيكون من أول شهر أكتوبر المقبل. 

وأضاف وزير المالية خلال تصريحاته، أن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التي وجه بها الرئيس السيسي تبلغ تكلفتها التقديرية سنويا 60 مليار جنيه، وفي آخر عامين حدث 4 زيادات في المرتبات والمعاشات، وتحديدًا منذ شهر أبريل من عام 2022، وهو الأمر الذي اعتبره وزير المالية تخفيفًا للأعباء من على كاهل المواطنين في ظل الأزمات الحالية التي تضرب المواطن المصري. 

وفي سياق منفصل، أكد النائب معتز صفوت عضو مجلس الشيوخ ، أن قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال زيارته لبنى سويف، تؤكد مدى انحيازه للبسطاء ومحدودي الدخل خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، لافتا إلى أن أن تلك القرارات جاءت في توقيت مناسب ، لتساهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين، ولتوفير الحماية الاجتماعية لهم خاصة محدودي الدخل والأولى بالرعاية في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية والتي جاءت تداعياتها على الجميع ومنها.

وأكد " صفوت "  أن قرارات الرئيس السيسي، أثلجت صدور المصريين وأدخلت عليهم السعادة مطالباً الحكومة بسرعة تنفيذ تلك القرارات للتخفيف من الأعباء التي يتحملها المواطنين ،و مشيداً  بكلمة الرئيس السيسي في خطابه أمس  حيث قال الرئيس في كلمته” أقدر حجم معاناة الأسرة المصرية في مواجهة الأعباء المعيشية” وتابع " صفوت"  خطاب الرئيس بعث برسائل طمأنة للمصرية واتسم بالمكاشفة والمصارحة والود.

https://www.youtube.com/shorts/XdFV4QwWvIo

زيادة المعاشات الرئيس السيسي موعد تطبيق زيادة المعاشات وزير المالية قناة العربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تأجيل الدراسة وإجازات مفتوحة.. حقيقة ضرب عاصفة التنين لمصر وتهديدها بخسائر كارثية

بعد قفزة جنونية إلى 140 جنيها| تراجع سعر البيض والكرتونة بهذا الرقم

بوسي شلبي تتلقى انتقادات بعد فعل صادم مع مذيعة على الريد كاربت

بقوة 6.4 ريختر.. زلزال عنيف يضرب اليابان

600 جنيه| هزة قوية تضرب أسعار الذهب قبل قرار الحكومة المرتقب وعيار21 مفاجأة

بعد إعصار دانيال.. الأرصاد تحسم الجدل حول ظهور عاصفة التنين من جديد

موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسمياً.. ما فائدة وجود توقيتين وكيف استفادت الدولة؟

مبلغ مش كبير.. تعرف على تكلفة تغيير عداد الكهرباء

ترشيحاتنا

جنوب العاصمة.. زلزال قوي يضرب الجزائر

أحسن عربية لكل البنات. .سعرها 100 ألف جنيه فقط

حنيّة وشجاعة وحكمة| هكذا أنقذت طفلة سعودية أخيها من موت محقق.. فيديو

فرصة خاصة أمام المصريين| وظائف في الأمم المتحدة الآن.. الشروط والتخصصات المطلوبة

وفيات كثيرة.. تعليق صادم من ماسك على الهجوم الأوكراني المضاد

وزير الدفاع يلتقي بنظيره المجري لبحث التعاون العسكري المشترك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بنحافة ملحوظة.. ماغي بو غصن تحتفل بعيد ميلادها| شاهد

تان لامع.. ميرهان حسين تثير الجدل على البحر | شاهد

دانيال يزرع الموت.. طبيب ليبي يفقد أبناءه الـ 6 بسبب العاصفة

تصميم جذاب.. نيكول سابا تستعرض رشاقتها بصورة جديدة| شاهد

فيديو

محمد أبو داود: أعيش دائما في حالة قلق من الجمهور |فيديو

600 جنيه .. هزة قوية تضرب أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

هل يتم تأجيل الدراسة؟.. حقيقة ضرب عاصفة التنين لمصر خلال الأيام القادمة

مؤسسة أبو العينين الاجتماعية تعلن تأييد السيسي لفترة رئاسية مقبلة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: "مصر وليبيا" تحالف الإنسانية وقوة الجيش

مازن إسلام

الصحافة واللغة الصينية: قصة نجاح مستوحاة من طريق الحرير

د. عماد العزباوي

د. عماد العزباوي يكتب: وجهة نظر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. ياحبيبتي يا مصر

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بكِ أيتها الأرض !

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: العاصمة الإدارية.. رؤية للمستقبل

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: هكذا يتحدثون عن مصر في عهد السيسي

اﻟﻤﺰﻳﺪ