عاجل
جامعة حلوان تكشف خطتها للتوعية بالمشروع القومي لمحو الأمية بالعام الجديد.. السيد قنديل: الاهتمام بمحو الأمية ضمن أهدافنا لتنمية الأسرة خبراء التعليم يكشفون كيفية إعداد وتأهيل طلاب الجامعات ليكونوا قادة للمستقبل ومواكبة تطورات العصر.. وأهمية مراكز دعم المتميزين والنوابغ بالجامعات.. ويؤكدون: تشجع الإبداع والابتكار من خلال مشاريع الطلاب أحمد موسى: المواطن يهمه الأكل والشرب وليس اللي في السجون الأزمات مستمرة.. ماذا تناقش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة؟ قلوب لا تعرف الرحمة.. شبكة لسرقة مساعدات زلزال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

يمكن أن يصيب الأطفال.. استشاري جهاز هضمي يكشف أسباب الكبد الدهني

صدى البلد

قال الدكتور باسم عيسى، استشاري الجهاز الهضمي و الكبد، إن الكبد الدهني أصبح مشكلة عامة على مستوى العالم نتيجة تغير طريقة ونمط الحياة، مشيرا إلى أن الإحصائيات أكدت أن 25% من البشر على مستوى العالم يعانون من الكبد الدهني.

وأضاف "عيسى"، خلال لقائه ببرنامج "جو هيلثي" المذاع على شاشة صدى البلد 2 من تقديم "حنان الحسيني"، أن الكبد الدهني يُكتشف بواسطة الفحص الطبي، موضحا أن مريض الكبد الدهني غالبا يُعاني من مشكلة صحية أخرى مثل: السمنة والتي أدت إلى كونه مريض كبد دهني.

وأوضح استشاري الجهاز الهضمي و الكبد، أن تراكم الدهون على الكبد له عدة أسباب، منها: الأسباب الغذائية، معاناة من مرض السكري، وتناول الأدوية بشكل عشوائي و منها الكورتيزون و بعض المضادات الحيوية، لافتا إلى أن وجود خلل وراثي يجعل الفرد أكثر عُرضة للإصابة بالكبد الدهني.

غير مرتبط بالسمنة فقط

ونوه إلى أن الكبد الدهني لا يرتبط فقط بمن يعانوا من السمنة، لكنه يمكن أن يصيب أي فرد وزنه طبيعي، و يمكن أن يصيب الأطفال أيضا التي تعاني من مرض السكري.

وتابع أن إنقاص الوزن بشكل معقول بنسبة 3 إلى 10% سيُحسن تدهن الكبد و يقلل نسبة الدهون، بجانب الرياضة التي تُحسن عملية التمثيل الغذائي لدى الفرد وتقوم بحرق الدهون بشكل أكبر. 
 

الكبد الدهني مريض الكبد الدهني السمنة الجهاز الهضمي تراكم الدهون مرض السكري الكورتيزون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتحدث العسكري: استشهاد وإصابة 9 نتيجة انقلاب ناقلة محملة بذخائر بمنطقة الروبيكي

أسرتها أوقفوا علاج السرطان.. فنانة شهيرة فى حالة صحية حرجة وميؤوس منها

تأجيل الدراسة وإجازات مفتوحة.. حقيقة ضرب عاصفة التنين لمصر وتهديدها بخسائر كارثية

بعد قفزة جنونية إلى 140 جنيها| تراجع سعر البيض والكرتونة بهذا الرقم

فرصة خاصة أمام المصريين| وظائف في الأمم المتحدة الآن.. الشروط والتخصصات المطلوبة

موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسمياً.. ما فائدة وجود توقيتين وكيف استفادت الدولة؟

بوسي شلبي تتلقى انتقادات بعد فعل صادم مع مذيعة على الريد كاربت

إجراء عاجل من الأهلي لكشف مسرب مشادة محمد الشناوي وإمام عاشور.. تفاصيل

ترشيحاتنا

الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تدعم التعليم بإنشاء 10 مدارس دولية للتكنولوجيا التطبيقية

بالزيادة الجديدة| حساب قيمة زيادة معاش تكافل وكرامة بعد توجيهات الرئيس

الرئيس السيسي وبن زايد يبحثان تعزيز التعاون بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين

عاجل.. الرئيس السيسي يلتقي محمد بن زايد خلال زيارته لأبو ظبي

طلابها فاهمين كل حاجة| وزير التعليم يكشف مزايا المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية

مقارنة صعبة .. iPhone 15 Pro Max و iPhone 14 Pro Max بالأسعار والمواصفات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش أى مشي رياضة .. معلومات مهمة لازم تعرفها للحصول الفوائد الصحية الكاملة

نوع توابل رخيص يحمى من السرطان.. اكتشفه

بسبب ثروة في سيارته..الحكم بالسجن على سائق شاحنة بريطانية..تفاصيل

الأكثر استخدامًا في البيوت| تفاصيل انخفاض 5 سلع أساسية أبرزها الأرز

فيديو

كانت لمطرب تاني.. الملحن محمد يحيى يكشف مفاجأة عن أغنية الناس الرايقة

أنا إنسان حر.. الملحن محمد يحيى يكشف حقيقة الشلالية في الغناء

مروة صبري تفجر مفاجأة: حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب مينفعوش لبعض.. فيديو

غادة عبد الرازق أوي .. أم ترتدي فستان فرح في زفاف نجلها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: "مصر وليبيا" تحالف الإنسانية وقوة الجيش

مازن إسلام

الصحافة واللغة الصينية: قصة نجاح مستوحاة من طريق الحرير

د. عماد العزباوي

د. عماد العزباوي يكتب: وجهة نظر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. ياحبيبتي يا مصر

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بكِ أيتها الأرض !

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: العاصمة الإدارية.. رؤية للمستقبل

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: هكذا يتحدثون عن مصر في عهد السيسي

اﻟﻤﺰﻳﺪ