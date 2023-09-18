يمكن أن يصيب الأطفال.. استشاري جهاز هضمي يكشف أسباب الكبد الدهني

قال الدكتور باسم عيسى، استشاري الجهاز الهضمي و الكبد، إن الكبد الدهني أصبح مشكلة عامة على مستوى العالم نتيجة تغير طريقة ونمط الحياة، مشيرا إلى أن الإحصائيات أكدت أن 25% من البشر على مستوى العالم يعانون من الكبد الدهني.

وأضاف "عيسى"، خلال لقائه ببرنامج "جو هيلثي" المذاع على شاشة صدى البلد 2 من تقديم "حنان الحسيني"، أن الكبد الدهني يُكتشف بواسطة الفحص الطبي، موضحا أن مريض الكبد الدهني غالبا يُعاني من مشكلة صحية أخرى مثل: السمنة والتي أدت إلى كونه مريض كبد دهني.

وأوضح استشاري الجهاز الهضمي و الكبد، أن تراكم الدهون على الكبد له عدة أسباب، منها: الأسباب الغذائية، معاناة من مرض السكري، وتناول الأدوية بشكل عشوائي و منها الكورتيزون و بعض المضادات الحيوية، لافتا إلى أن وجود خلل وراثي يجعل الفرد أكثر عُرضة للإصابة بالكبد الدهني.

غير مرتبط بالسمنة فقط

ونوه إلى أن الكبد الدهني لا يرتبط فقط بمن يعانوا من السمنة، لكنه يمكن أن يصيب أي فرد وزنه طبيعي، و يمكن أن يصيب الأطفال أيضا التي تعاني من مرض السكري.

وتابع أن إنقاص الوزن بشكل معقول بنسبة 3 إلى 10% سيُحسن تدهن الكبد و يقلل نسبة الدهون، بجانب الرياضة التي تُحسن عملية التمثيل الغذائي لدى الفرد وتقوم بحرق الدهون بشكل أكبر.

