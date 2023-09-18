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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

السلع التموينية تعلن عن ممارسة لتوريد زيت خام محلي

زيت خام
زيت خام

تعلن الهيئة العامة للسلع التموينية عن ممارسة رقم 7 لسنة ٢٠٢٤/٢٠٢٣ لتوريد زيت خام محلي بالجنيه لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية ( 1000 طن زيت صويا ، 500 طن زيت عباد). 

تقدم العروض لكامل الكمية أو جزء منها 

تسليم خلال الفترة من 1  إلى 30 ديسمبر 2023

مواعيد فض المظاريف 

جلسة فض المظاريف والبت يوم الخميس الموافق 21 سبتمبر 2023 الساعة الثانية عشرة صباحا بمقر الهيئة العامة للسلع التموينيه بالحي الحكومي بالعاصمة الادارية بمبنى وزارة التموين الدور الثالث

 باقي الشروط والمواصفات طبقا لكراسة الشروط والمواصفات المتاحة بهيئة السلع التموينية

زيت السلع التموينية طن زيت صويا زيت عباد القابضة للصناعات الغذائية

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