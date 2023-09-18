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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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العرابي: انضمام مصر والإمارات للبريكس يوحد الرؤى والإستراتيجيات

الرئيس السيسي والشيخ
الرئيس السيسي والشيخ محمد بن زايد

تحدث السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق عن اللقاء بين الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الشيخ محمد بن زايد  رئيس دولة الإمارات فهذه اللقاءات من هذا النوع يكون لها اهتمام خاص ولها نتائج تمس مصالح البلدين، فمصر والإمارات مؤثرتان دائما في كل القضايا الإقليمية والتشاور في القضايا فكرة مهمة للغاية ولها تأثير ودور كبير.

 مصر تلعب دور نشط جدا مع الجمهورية الليبية والسودان

وأكد “العرابي” خلال مداخلته الهاتفية مع الإعلامي “عمرو خليل” ببرنامج “من مصر” المذاع على فضائية "السي بي سي"، أن مصر تلعب دورا نشطا جدا مع الجمهورية الليبية والسودان أيضا، كما انها مهتمة بالقضايا الإقليمية والتشاور في هذا الشأن، لافتا إلى أن مصر والإمارات تم قبولهما مؤخرا فى مجموعة البريكس وهذا من شأنه توحيد الرؤي والاستراتيجيات والتعامل مع هذا التجمع الاقتصادي الكبير، وايضا تواجد مصر والإمارات في مؤتمر قمة دول الـ ٢٠ يعتبر ملفا هاما يتم التطرق إليه، كذلك مخرجات قمة العشرين في نيودلهي، فكل هذه الملفات تتعلق بمصالح الدولتين.

وأضاف العرابي ان هناك نهجا متفق عليه بضرورة اللجوء للحلول السلمية في جميع القضايا، وهذا يعتير أحد القواسم للسياسة الخارجية المصرية والسياسة المصرية الإماراتية.

وزير الخارجية الاسبق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس دولة الإمارات الجمهورية الليبية السودان مخرجات قمة العشرين

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