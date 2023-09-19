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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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“صاروخ” أفقده الوعى| هل تسبب كرستيانو رونالدو في إصابة مصور مباراة الدوري السعودي؟| حقيقة الصورة الصادمة

رونالدو وصورة المصور
رونالدو وصورة المصور المتداولة

في تسديدة قوية وسريعة، تسبب البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي، في إصابة أحد المصورين داخل الملعب، في مباراة فريقه أمام الرائد في دوري روشن للمحترفين.

وانتشر مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، أثناء تسديد كريستيانو رونالدو لتسديدة قوية في شباك الرائد، ولكن لم يحالفه الحظ، وخرجت الكرة خارج ملعب المباراة لتصطدم في رأس مصور تلفزيوني.

تسديدة قوية تتسبب في فقدان الوزن

وجاءت تسديدة اللاعب كريستيانو رونالدو، قوية وسريعة للغاية خارج الملعب لتصطدم بالمصور، وتتسبب في فقدان وزنه حتي أنه كاد أن يفقد وعيه من قوة التسديدة، التي اصطدمت في رأسه.

وعقب الصدمة القوية، تحرك عدد كبير من الحضور داخل الملعب، تجاه المصور عقب اصطدام الكرة في رأسه، حتي يطمئنون علي صحة المصور وإذا كانت إصابته خطيرة تحتاج إلي تدخل طبي.

تسديدة رونالدو 

صورة المصور حديث السوشيال ميديا

وتداول عدد كبير من رواد السوشيال ميديا صورة لشاب، عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، ويظهر علي الشاب إصابة قوية في رأسه، مما جعل البعض يصدقون أن تلك الصورة هي صورة المصور الذي فقد توازنه من تسديدة رونالدو الشديدة.

 لكن الحقيقة أن هذه الصورة غير صحيح، فهي صورة متداولة قديمة سبق أن تم نشرها عبر منصات التواصل الاجتماعي، وذلك بحسب بعض المواقع المتخصصة في كشف مثل هذه الحقائق.

تعليقات رواد السوشيال ميديا 

إصابة بالمكياج   

وأكدت المواقع المتخصصة، أن صورة الشاب المنتشرة ترجع لشاب خليجي ويدعي زياد الشمري، وترجع شكل إصابته البالغة بسبب مكياج سينمائي وليست إصابة حقيقة كما اعتقد البعض.

الصورة المتداولة 


كريستيانو يقود النصر للفوز على الرائد

وفاز النصر السعودي على مضيفه الرائد، بثلاثة أهداف مقابل هدف، يوم السبت الماضي، ضمن منافسات الجولة السادسة بدوري روشن السعودي لكرة القدم.

السنغالي ساديو ماني كان البادئ بالتسجيل لـ النصر بهدف في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، قبل أن يضيف البرازيلي البديل تاليسكا الهدف الثاني في الدقيقة 50.

وفي الدقيقة 78 سجل كريستيانو رونالدو الهدف الثالث للنصر، قبل أن يسجل محمد فوزير هدف الرائد الوحيد في الدقيقة 89 من ركلة جزاء.

 ورفع النصر رصيده إلى 12 نقطة في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد الرائد عند 4 نقاط في المركز الخامس عشر.

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