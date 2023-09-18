جمعية الأعمال المصريين الأفارقة: 950 مليار جنيه حجم الإنتاج الصناعي في مصر

أكد كريم إسماعيل، عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، إن حجم الانتاج الصناعي في مصر وصل لـ 950 مليار جنيه، مشيرًا إلى أنه في عام 2016 كان مستوردًا، ولكن بعد تشجيع الدولة الصناعة، قام بتصنيع ما يستورده من الخارج.

وأضاف كريم إسماعيل في حواره مع الإعلامي نشات الديهي في برنامج “ بالورقة والقلم ” المذاع على قناة “ تن”، :" أقوم بتصنيع منتج النجيل الصناعي، وهذا المنتج لم يكن موجودًا في السابق، والآن يصدر لأكثر من 30 دولة حول العالم".

وتابع كريم إسماعيل:" وهناك شركة المانية جاءت إلى مصر لتصنيع بعض المدخلات الخاصة بالنجيلة الصناعي لتوفير مدخلات انتاجه في مصر محليًا".

وأضاف أن لديه أكثر من 180 مهندس وعامل مصري في مجال إنتاج النجيلة الصناعي، مشيرًا إلى أن قام بالحضور إلى معارض في أوروبا لكي يقوم بيع منتجه في أوروبا، ونجح في هذا الأمر بصورة كبيرة.

ولفت إلى أن الأندية المصرية لا تقوم بشراء منتجه لأنه مصري، وتكتفي بشراء المنتج الأوروبي، رغم أنه ينتج منتج بأعلى المواصفات الأوربية، ويصدر منتجه إلى العديد من الدول الأوربية.