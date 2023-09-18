كيف ينتوي ترامب مفاجأة الجميع والوصول للانتخابات رغم الدعاوى القضائية

يفكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتماد على قضاياه الجنائية المقامة ضده، وقلبها بحيث تعزز حملته الانتخابية لعام 2024 حتى الانتخابات العام المقبل، وفقًا للعديد من الأشخاص المقربين من الرئيس السابق ، وفق ما ذكرت صحيفة الجارديان.

وذكر المقربون من ترامب، أنه ينوي اعتماد هذه الخطة بعدما جربها مرات عدة مقررا أنها منحته مزايا سياسية كبيرة.

كان الصيف مدمرا لترامب من الناحية القانونية، بعد اتهامه بالاحتفاظ بوثائق الأمن القومي في فلوريدا وكذلك بالسعي لإلغاء انتخابات 2020 في واشنطن وجورجيا، والتي ستجرى محاكماتها قبل الانتخابات.

لكن من الناحية السياسية، كانت لوائح الاتهام المتعددة مفيدة بشكل غير متوقع لترامب، فبقدر ما أعطته الفرصة لمهاجمة دعاوي الملاحقات القضائية تم اعتبارها قائمة على دوافع سياسية وأمكن قياس نجاح ذلك في المكايب الكبيرة في جمع التبرعات واستطلاعات الرأي.

كما أعطى الصيف ترامب التأكيد على أن عدم وضوح الخطوط الفاصلة بين الجهد القانوني والجهد السياسي ربما كان أفضل استراتيجية شاملة له.

