مهيب عبد الهادي يفجر مفاجأة سارة لجماهيره الاهلي غدا

اعلن الاعلامي مهيب عبد الهادي عن مفاجأة جديدة لجماهيره القلعه الحمراء عبر حسابة بموقع فيسبوك.
و كتب مهيب عبد الهادي : الأهلي يعلن عن مفاجأة جديدة غدا لجماهيره .. وراعى جديد يظهر غدا على " ضهر " تيشيرت الأهلي فى مباراة المصري.
وخاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة المصري المقرر لها مساء غد على استاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الأولى لبطولة الدوري الممتاز.
وعقد مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين قبل المران للحديث في كافة الجوانب الفنية والخططية.