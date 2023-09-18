مهيب عبد الهادي يفجر مفاجأة سارة لجماهيره الاهلي غدا

اعلن الاعلامي مهيب عبد الهادي عن مفاجأة جديدة لجماهيره القلعه الحمراء عبر حسابة بموقع فيسبوك.

و كتب مهيب عبد الهادي : الأهلي يعلن عن مفاجأة جديدة غدا لجماهيره .. وراعى جديد يظهر غدا على " ضهر " تيشيرت الأهلي فى مباراة المصري.

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة ‏المصري المقرر لها مساء غد على استاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الأولى لبطولة ‏الدوري الممتاز.‏

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين قبل المران للحديث في كافة ‏الجوانب الفنية والخططية.‏