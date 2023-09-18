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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

العميد محمد عبدالمنعم عن سحق الدبابات الإسرائيلية في 7 أكتوبر: المنظر كان يفرح

العميد محمد عبد المنعم
العميد محمد عبد المنعم

قال العميد محمد عبدالمنعم يوسف قائد الفصيلة الثالثة، السرية الأولى بالكتيبة 335 مشاة، لواء النصر، في حرب السادس من أكتوبر، إن أول طيران للعدو الإسرائيلي شاهده أفراد القوات المسلحة المصرية بعد الضربة الجوية الأولى في تمام الساعة 2.05 دقائق ظهر 6 أكتوبر 1973 كانت في فترة المغرب.

العميد محمد عبد المنعم يكشف كواليس حول حرب أكتوبر 

وأضاف "عبدالمنعم"، خلال حواره مع الإعلامي محمد الباز، مقدم برنامج "الشاهد"، على قناة "إكسترا نيوز": "الجيش الإسرائيلي كان لديه قوات موجودة على خط بارليف أو في الاحتياطيات بالمعسكر تمثل ثلث الجيش، وبقية الثلثين احتياطي ليسوا موجودين وهم عبارة عن احتياط يتم استدعاؤهم وقت الحاجة".

وتابعت: "تم اختيار يوم 6 أكتوبر للعبور لأنه عيد لديهم والإذاعة والتلفزيون متوقفة ولن يتم استدعاء الاحتياط، وعندما استدعى الجيش الإسرائيلي الاحتياط كنا قد حققنا المهمة المباشرة وهي الوصول إلى 5 كم، وحل الليل علينا ولم نرَ أي دبابات أو مدفعية وبدأ العدو يستفيق في اليوم التالي ويرسل هجماته المضادة، ولكن الدبابات المصرية والمدفعية والمشاة الميكانيكي كانت قد عبرت، وفي السابع من أكتوبر بدأنا نرى الدبابات الإسرائيلية حتى يعيدونا إلى مكاننا مرة أخرى واشتبكنا معهم وكان المنظر يفرح، لأن الدبابة الضخمة بتاعتهم دي كان الصاروخ يضربها ويخليها كتلة نار، وكانت العملية حلوة".

العميد محمد عبدالمنعم حرب السادس من أكتوبر الجيش الإسرائيلي حرب اكتوبر برنامج الشاهد

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