العميد محمد عبدالمنعم: تركنا التبة أمام الدبابات الإسرائيلية وأخبرنا المدفعية فقضت عليها

قال العميد محمد عبدالمنعم يوسف قائد الفصيلة الثالثة، السرية الأولى بالكتيبة 335 مشاة، لواء النصر، في حرب السادس من أكتوبر، إن العدو أرسل دبابات كثيرة في 9 أكتوبر إلى التبة التي كان يتواجد المشاة المصريون عليها وتم تطوير الهجوم عليها، وهو ما أدى إلى تراجعهم بسب بقرب نفاد الرصاص.

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وأضاف "عبدالمنعم"، خلال حواره مع الإعلامي محمد الباز، مقدم برنامج "الشاهد"، على قناة "إكسترا نيوز": "رحم الله امرئ علم قدر نفسه، تركنا التبة وعدنا إلى الخلف لكننا أبلغنا المدفعية بإحداثيات التبة وأخبرناهم بأن الدبابات الإسرائيلية هناك، وبالفعل ضربت التبة حتى سوت الدبابات الإسرائيلية بالأرض، ثم جاء لنا تعويض بالذخيرة والتعيين (الأكل) وعدنا إلى التبة مرة أخرى".

وتابع: "بقينا على التبة حتى يوم 14 أكتوبر ثم قمنا بتطوير هجوم آخر وتقدمنا مجددا حتى الخط الذي وقفنا عنده إلى أن حدث إطلاق وقف إطلاق النار، ومنذ 14 أكتوبر حتى 22 أكتوبر حاول العدو السيطرة على التبة مجددا لكننا لم نتركها، كما أننا سمعنا عن الجسر الجوي الأمريكي ولم نتأثر به سلبا".

وأكد، أنه جرى الاتفاق على الساعة السادسة واثنين وخمسين دقيقة في 22 أكتوبر 1973 لتكون موعدا لإطلاق النار، وقبل حلول هذا الموعد بنصف ساعة حاولت إسرائيل إحداث أي خسائر وضربت كمية مدفعية ضخمة ونزلنا الحفر حتى هدأت الضرب وخرجنا من الحفر ونحن نضحك، واستشهد عسكري اسمه عجاج في هذا القصف عندما أصابت شظية قلبه".