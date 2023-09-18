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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لا تركبوا المترو.. تحذير من عمدة لندن حول الأيام القادمة

ارتفاع الحرارة
ارتفاع الحرارة

تواجه لندن احتمالا بارتفاع درجات الحرارة بشكل  كبير إلى 45 درجة مئوية (113 درجة فهرنهايت)، بسبب أزمة المناخ، حسبما قال عمدة لندن صادق خان، لصحيفة الجارديان  البريطانية.

جاء ذلك في قمة المناخ في نيويورك حيث اجتمعت الحكومات لمناقشة أفضل السبل للتعامل مع الأزمة مع درجات الحرارة الحارقة.

قال خان إن تقريراً مستقلاً عن المناخ في لندن وجد أن العاصمة قد تشهد عدة أيام تصل درجة حرارتها إلى 45 درجة مئوية "في المستقبل المنظور"، مما قد يؤدي إلى خلل في الوظائف الأساسية المختلفة للمدينة.

وذكر  خان: "هذا يعني أن مترو الأنفاق غير مناسب للتنقل، كما أن بعض المنازل ستكون شديدة الحرارة أثناء النهار ودور الرعاية والمدارس أيضًا".

أضاف "هذا يعني أنه يتعين علينا التكيف مع درجات الحرارة هذه الآن”.

قال عمدة لندن إنه حرص على زراعة المزيد من أشجار  وتركيب أجهزة تكييف الهواء في الحافلات، لكن هناك حاجة إلى مزيد من الدعم الحكومي لمساعدة المدن على التكيف مع أزمة المناخ، منتقدًا حكومة المحافظين في المملكة المتحدة لعدم تقديم حافز  وقانون كما في الولايات المتحدة للمساعدة في تحديث المباني وتحفيز فرص العمل في مجال الطاقة المتجددة.
 

لندن ارتفاع درجات الحرارة أزمة المناخ عمدة لندن صادق خان

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