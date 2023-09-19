خالد فودة يلتقي 100 شاب وفتاة ضمن برنامج تأهيل الكوادر والقيادات المحلية

التقى خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بـ 100 شاب وفتاة متدربين من 27 محافظة مصرية، ضمن البرنامج التدريبي "دورنا" لتأهيل الكوادر والقيادات من الشباب والفتيات.

وأوضح بيان صادر عن المحافظة أن البرنامج يهدف إلى تعزيز المشاركة المجتمعية للشباب، ليصبحوا مواطنين فاعلين يقومون بأدوار قيادية في المجال المحلي.

وأوضح أن البرنامج يعمل على خلق مساحات للمشاركة وفرص مع العديد من الجهات الفاعلة الرئيسية لتحقيق التغيير الإيجابي والمساهمة في التغيير المستدام في مجتمعاتهم وبالتالي الحفاظ على الدافع إلى التغيير الاجتماعي، وذلك ما يصب في رؤية مصر2030.

وطالب المحافظ، المتدربين، خلال اللقاء، بضرورة الاستفادة من هذا التدريب، واستغلال مهاراتهم وطاقاتهم لبناء مستقبل مشرق في ظل الجمهورية الجديدة، وأيضا ضرورة المشاركة المجتمعية للشباب والفتيات؛ ليكونوا مواطنين فاعلين لديهم القدرة على أخذ أدوار قيادية في مجال العمل العام، بما يحقق التغيير الإيجابي المرجو ويجعل لديهم القدرة في تطوير مجتمعاتهم.