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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

طلائع الجيش: الفوز على البنك الأهلي مهم للغاية.. ويسري وحيد قادم بقوة

صدى البلد

أعرب علاء السعدني، مدير الكرة في طلائع الجيش، عن سعادته بالفوز الذي حققه الطلائع أمام البنك الأهلي بثنائية دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين، اليوم الإثنين، في بداية الموسم الجديد من الدوري الممتاز، مشيدًا بـ يسري وحيد وأنه صفقة قوية للغاية.
 

قال علاء السعدني في مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت في برنامج "الماتش" المذاع على قناة "صدى البلد":" بداية جيدة لطلائع الجيش، بدأنا من 5 أغسطس بمعسكر رائع وإعداد بدني جيد للغاية، الإدارة والجهاز الفني والإداري قاموا بدورهم، والآن هو وقت دور اللاعبين للقيام بمهمتهم".
 

أضاف علاء السعدني:" موقف طلائع الجيش الموسم الماضي كان صعبًا، وتعبنا من أجل تكوين هذا الفريق القوي، وكسبنا لاعب جديد مثل يسري وحيد قادم من الترسانة في الممتاز ب، وكل اللاعبين قدموا مباراة رائعة".
أكد:" الأمور جيدة، ومازال لدينا لاعبين عندما ينضموا للفريق سيكون الشكل العام أفضل".
 

أشار علاء السعدني:" يسري وحيد لاعب جيد للغاية، كنا متابعين له من الموسم الماضي، قدم موسم ولا أروع مع الترسانة في الممتاز ب، لديه ثقة في نفسه كبيرة للغاية، قادم بقوة، عبد الحميد بسيوني جلس معه في المعسكر وبث الثقة فيه، وننتظر منه أكثر مما قدمه في الموسم الحالي، اشتريناه بأرقام كويسة بالنسبة لنا في طلائع الجيش". 
 

أتم علاء السعدني:" مواجهة إنبي؟ البدايات مهمة جدا والفوز بيجيب فوز، لاعبنا إنبي مباراة ودية، لديهم لاعبين كبار وجهاز فني محترم، إن شاء الله ربنا يكرمنا ونقدم مباراة قوية أمامهم".
 

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