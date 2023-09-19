مرشح بانتخابات الزمالك: عندي خطة للقضاء على أزمات النادي وتحويل الخسارة لمكسب

قال عبد المجيد سليم المرشح على منصب أمين الصندوق في انتخابات نادي الزمالك، إن الانتخابات ستكون عُرس ديمقراطي تسوده الروح الطيبة بين المرشحين وأعضاء الجمعية العمومية في حب القلعة البيضاء.

وأضاف سليم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أنه مستعد للتعاون مع المجلس الجديد في حالة خسارته في الانتخابات على المنصب المرشح عليه.

وأشار إلى أن أمين الصندوق له مهام معينة أولها الإشراف على مهام موارد النادي، مؤكدًا أنه المحاسب الوحيد المرشح على هذا المنصب، والأحق بتولي هذا المنصب.

وتابع « بلا غرور أشعر أنني أكثر شخص يستطيع الخدمة في هذا المنصب، وطعنت على ترشح حسام المندوه، رغم أنه بمثابة أخ أصغر، وهو حاليًا يشغل منصب عضو مجلس النواب، ويعتبر جمع بين منصبه الحالي والمنصب المرشح عليه».

واختتم تصريحاته، بأنه قادر على القضاء تمامًا على كل الأزمات التي يعاني منها نادي الزمالك، مشددًا أنه لديه حلول يُمكن من خلالها تحويل ميزانية الزمالك من عجز إلى فائض.