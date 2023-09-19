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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الدين العام الأمريكي يسجل رقما قياسيا ببلوغه حاجز الـ 33 تريليون دولار

وزيرة الخزانة الامريكية
وزيرة الخزانة الامريكية

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أن حجم الدين العام الأمريكي بلغ رقما قياسيا؛ بعدما تخطى حاجز الـ 33 تريليون دولار.

ووفقا لبيانات وزارة الخزانة الأمريكية؛ فإن إجمالي حجم الديون الخارجية للولايات المتحدة بلغ 33.044 تريليون دولار.

ويشار إلى أنه في أوائل يونيو الماضي، وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، قانونا، يرفع سقف الدين العام. 

وسمح هذا الإجراء للسلطات الأمريكية، بتجنب التخلف عن السداد.

وفي ذلك الوقت، كان الرقم عند مستوى 31.95 تريليون دولار، ولكن في منتصف الشهر نفسه، تجاوز الدين الوطني 32 تريليون دولار.

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