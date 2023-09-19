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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

الخميس.. مسرح الطليعة يقدم عرض «باب عشق» في موسم جديد

مسرح الطليعة بالعتبة
مسرح الطليعة بالعتبة

أعلن مسرح الطليعة بالعتبة، التابع للبيت الفني للمسرح، تقديم العرض المسرحي المتميز "باب عشق"، في موسم جديد، بقاعة زكي طليمات بالطليعة، اعتبارًا من بعد غدٍ الخميس، وحتى منتصف أكتوبر المقبل.

وتُعد مسرحية "باب عشق" من العروض التي لها طابع خاص، وتم تقديمها مؤخرًا في أكثر من موسم مسرحي، حققت خلالها نجاحًا كبيرًا على المستوى الجماهيري والنقدي، وهو النص الفائز بجائزة ساويرس الثقافية في التأليف المسرحي لعام 2021، من تأليف الكاتب إبراهيم الحسيني.

وتشير المسرحية في أحداثها، إلى الصراع بين الحب والكراهية، وتؤكد أهمية الشعر في إبراز قيمة الحب والمشاعر الصادقة، وذلك من خلال قصة واقعية من التراث الشعري، حيث ترصد حياة شاعر يكتب قصيدة حبًا في إحدى الأميرات كانت سببًا في مقتله.

العرض بطولة كلا من: ماهر محمود إسماعيل، وأحمد حسن، وفكري سليم، وإسلام بشبيشي، وشيماء يسري، وهالة ياسر، ومي زويد، ودنيا عوني، ومحمد صلاح، ومحمد أمين، وهو من تأليف إبراهيم الحسيني، وإخراج حسن الوزير.

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