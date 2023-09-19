عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ياسمين صبري تخطف الأنظار بإطلالة رياضية

ياسمين صبري
ياسمين صبري

شاركت الفنانة ياسمين صبري صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

 وظهرت ياسمين صبري بإطلالة رياضية جذابة  بدون مكياج من سيارتها ، مما حازت الصور على إعجاب الجمهور

ونشرت مؤخرا النجمة ياسمين صبري، صورا جديدة لها وهي ترتدي ملابسها من دار أزياء Dolce  Gabbana&، وهيستمتع بالأجواء الصيفية.
 

أطلت ياسمين صبري وهي ترتدي تنورة قصيرة وCrop Top بطباعة Majolica الشهيرة، ذات اللون الأحمر والأبيض.

ووصل سعر التنورة إلى 750 يورو، أي ما يعادل 25 ألف جنيه، وبلغ سعر الكروب توب 495 يورو، أي ما يعادل 17 ألفجنيه.

الفنانة ياسمين صبري بدون مكياج الكروب توب 25 الف جنيه اجواء الصيف إطلالة رياضية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسمياً.. ما فائدة وجود توقيتين وكيف استفادت الدولة؟

رسميا.. موعد تطبيق الزيادة الجديدة للمعاشات| التأمينات تستعد لصرف شهر أكتوبر

ضحية لعبة بابجي: طلب يشوف جسمي وعايزني في بيته ومعاه فيديوهاتي

14 درجة دفعة واحدة|الصيف يستعد للرحيل رسميًا خلال ساعات.. والأرصاد تفجر مفاجأة

بيان عاجل من الحوار الوطني بشأن الانتخابات الرئاسية

خمسون جنيها بلاستيكية| ما حقيقة الصور المتداولة للعملة الأحدث في مصر ؟

700 جنيه| مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن قبل قرار الحكومة

عاجل | نجم الأهلي ينتقل رسمياً لفاركو

ترشيحاتنا

تأثير نسبة الكربوهيدرات والألياف على الصحة العامة.. تعرف عليها

تركيا تكشف آخر التطورات في حادث سقوط مروحية بخزان مياه بولاية إزمير

3 أيام إجازة احتفالا بالمولد النبوي الشريف.. وهذه العطلات المتبقية لنهاية العام

رئيس اللجنة القضائية بالنواب الأمريكي يطلب معلومات عن التحقيقات مع نجل بايدن

استقرار أسعار الدولار وارتفاع اليورو وتباين الإسترليني في بداية التعاملات

كوريا الجنوبية تعلن عن موعد المحادثات الثلاثية مع الصين واليابان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خمسون جنيها بلاستيكية| ما حقيقة الصور المتداولة للعملة الأحدث في مصر ؟

لحظة سقوط حافلة هندية بالركاب في حفرة مخيفة | شاهد

بسبب البقشيش.. عامل دليفري أمريكي يبصق على الطعام قبل توصيله

شاهد ظهور ضوء غامض على كوكب المشترى.. ايه القصة؟

فيديو

قالها لبس مقفول لا.. رباب ممتاز تفتح النار على محمد السبكي.. فيديو

كانت لمطرب تاني.. الملحن محمد يحيى يكشف مفاجأة عن أغنية الناس الرايقة

أنا إنسان حر.. الملحن محمد يحيى يكشف حقيقة الشللية في الغناء

مروة صبري تفجر مفاجأة: حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب مينفعوش لبعض.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: "مصر وليبيا" تحالف الإنسانية وقوة الجيش

مازن إسلام

الصحافة واللغة الصينية: قصة نجاح مستوحاة من طريق الحرير

د. عماد العزباوي

د. عماد العزباوي يكتب: وجهة نظر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. ياحبيبتي يا مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ