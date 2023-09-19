ياسمين صبري تخطف الأنظار بإطلالة رياضية

شاركت الفنانة ياسمين صبري صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت ياسمين صبري بإطلالة رياضية جذابة بدون مكياج من سيارتها ، مما حازت الصور على إعجاب الجمهور

ونشرت مؤخرا النجمة ياسمين صبري، صورا جديدة لها وهي ترتدي ملابسها من دار أزياء Dolce Gabbana&، وهيستمتع بالأجواء الصيفية.



أطلت ياسمين صبري وهي ترتدي تنورة قصيرة وCrop Top بطباعة Majolica الشهيرة، ذات اللون الأحمر والأبيض.

ووصل سعر التنورة إلى 750 يورو، أي ما يعادل 25 ألف جنيه، وبلغ سعر الكروب توب 495 يورو، أي ما يعادل 17 ألفجنيه.